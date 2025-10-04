El jefe del Ejército israelí ordena prepararse para implementar el plan de Trump

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este sábado "avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes".

En un comunicado, el Ejército informó de que Zamir convocó una "evaluación especial" de la situación, después de que el grupo islamista Hamás declarara su disposición de liberar a los rehenes bajo las premisas del plan diseñado por Donald Trump, pero pidiendo negociar antes los detalles del acuerdo de paz.

Zamir también enfatizó en dicha evaluación que la seguridad de las tropas es una "prioridad absoluta", por lo que indicó que deben "mantener un alto nivel de alerta y vigilancia, además de reforzar la necesidad de una respuesta rápida para neutralizar cualquier amenaza".

El Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz para Gaza de Trump, sin hacer mención a la petición de Hamás de sentarse a negociar determinados aspectos del mismo.

Trump celebró el mensaje de Hamás en un video publicado en sus redes sociales y aseguró estar "cerca de lograr" que termine la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Además, exigió a Israel que cesara al instante los bombardeos sobre el enclave palestino para poder dar lugar a la liberación de los rehenes que siguen bajo custodia de Hamás.

El plan de 20 puntos que presentó Trump el pasado lunes en la Casa Blanca, aceptado por Netanyahu durante su visita a Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.