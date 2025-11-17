Jordania resucita 35 años después la mili obligatoria ante la inestabilidad de Oriente Medio

El Parlamento jordano aprobó este lunes la enmienda que completa los trámites legislativos para la reactivación del servicio militar obligatorio, cuya implementación comenzará el 1 de febrero de 2026 y su incumplimiento conllevará penas de prisión, anunciaron fuentes oficiales.

La mili había sido abolida en 1991, pero la inestabilidad que vive la región de Oriente Medio ha llevado a las autoridades jordanas a resucitarla.

La nueva normativa regula los requisitos para la activación del Programa de Servicio Nacional y los casos de aplazamiento, además de facultar al Comando General de las Fuerzas Armadas a impartir formación que será reconocida académicamente por universidades y contará para los requisitos del servicio nacional, informa Efe.

Hasta ahora, la ola de países que estudian o han decidido retomar el servicio militar obligatorio se había focalizado fundamentalmente en Europa, y con la mira puesta por lo general en la amenaza ruso.

Los más avanzados en este sentido son los tres países bálticos, que tienen planes para aumentar el número de reclutas obligatorios, así como otros vecinos de Rusia, como Polonia o Finlandia.

Otro ejemplo es Serbia, cuyo gobierno estudia volver a implantar un servicio suprimido en 2011. Alemania, por su parte, estudia un proyecto que pretende recabar los datos de cuántos jóvenes estarían disponibles para esta tarea.

Por lo que respecta a Jordania, el portavoz de las Fuerzas Armadas, general de brigada Mustafa al Hayari, detalló que el programa mantendrá la duración anterior de tres meses por sesión y habrá tres sesiones anuales.

El servicio militar arrancará el 1 de febrero de 2026 en los campamentos de Khaw y Shuwair, equipados con instalaciones para formación, alojamiento y atención médica. Cada recluta percibirá un estipendio mensual de 100 dinares (unos 141 dólares), según la información de la agencia Efe.

Al Hayari anunció que se habilitará una plataforma electrónica para consultas y advirtió de que el incumplimiento conlleva penas de prisión de entre tres meses y un año, tras las cuales el evasor deberá incorporarse obligatoriamente.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mohamed Momani, informó de que 74.000 jordanos cumplen actualmente los requisitos para incorporarse y detalló que el primer grupo será de 6.000 reclutas y se elevará "lo antes posible" a 10.000, con el objetivo de incorporar progresivamente a la mayoría de los jóvenes en edad en los próximos años.

"Los varones jordanos nacidos en 2007 que cumplan 18 años antes del 1 de enero de 2026 serán los primeros convocados y se dividirán en tres grupos de 2.000 jóvenes cada uno", precisó Momani, quien insistió en que se trata de un "servicio nacional obligatorio" y no de un "ejército popular".

La reactivación del servicio militar fue anunciada el pasado agosto por el príncipe heredero, Husein bin Abdalá, y confirmada por el Gobierno con el objetivo de "reforzar la identidad nacional" y formar el carácter de los jóvenes en un contexto de inestabilidad regional.

Jordania abolió en 1991 el servicio militar obligatorio, según el cual los hombres de entre 18 y 40 años debían servir en el Ejército durante dos años.

El reino hachemita depende de la ayuda de Estados Unidos y tiene un pacto de defensa con Washington, en virtud del cual miles de soldados estadounidenses se encuentran en el país.