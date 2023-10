José Andrés insta a Sánchez a destituir a Belarra: 'No merece ser ministra"

La tensión en torno a la guerra entre Israel y Hamás ha llegado a las puertas del gobierno de coalición español, con el chef José Andrés expresando fuertes críticas a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Andrés, conocido por su labor humanitaria y activismo social, ha reprendido a Belarra por sus comentarios acerca de Israel tras el reciente ataque perpetrado por Hamás, llegando incluso a recomendar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su destitución.

La disputa entre Israel y el partido político Podemos en España ha trascendido las fronteras, ya que las diferencias de opinión expresadas por la ministra Belarra en las redes sociales han causado una nueva división dentro del gobierno de coalición. Belarra acusó a Israel de cometer "crímenes de guerra en la Franja" y se refirió al conflicto como un "genocidio". Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte condena por parte de la Embajada de Israel en España.

La Embajada emitió un comunicado enérgico en el que condenaba las declaraciones de la ministra y expresaba su preocupación por el alineamiento de ciertos elementos del gobierno español con lo que calificaron como "terrorismo tipo ISIS". Estas palabras no solo provocaron reacciones a nivel nacional, sino que también involucraron al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien calificó el comunicado de la Embajada como un "gesto inamistoso" y declaró que consideraba el incidente como cerrado.

El chef José Andrés también se sumó a la polémica al reprochar a la ministra Belarra en una publicación en redes sociales. Andrés argumentó que, como miembro del Gobierno, Belarra debería reconocer que el ataque de Hamás contra civiles se trata de un acto terrorista y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos. En un tono enérgico, el chef afirmó: "Usted no me representa ni a mí ni a España. No merece ser ministra" y recomendó a Pedro Sánchez que considerara su destitución.