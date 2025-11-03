Los jóvenes ucranianos buscan futuro en Alemania para huir de la guerra

La guerra en Ucrania continúa y las personas que huyen del país siguen aumentando. El pasado mes de agosto, el gobierno de Volodímir Zelenski volvió a permitir la salida del país de jóvenes de entre 18 y 22 años de edad, y en Alemania se observa por ello un aumento de los refugiados procedentes de dicho país desde el pasado septiembre. Los jóvenes ucranianos llegan en cifras de hasta 1.800 por semana desde entonces, mientras que hasta agosto eran tan solo alrededor de 20.

El gobierno ha asegurado que se trata de una «primera fase temporal de migración elevada» y que «el número de jóvenes que buscan protección podría volver a disminuir».

Otra de las razones que las autoridades alemanas creen que ha influido es el endurecimiento de la ley de asilo en el país vecino, Polonia, que tiene frontera directa con Ucrania. A partir de ahora, los nacionales ucranianos en Polonia solamente recibirán prestaciones sociales si contribuyen al Estado con su trabajo en forma de impuestos. En Polonia viven alrededor de un millón y medio de ucranianos desde el comienzo de la guerra.

Según un estudio de Deloitte, el 69% de los refugiados ucranianos en Polonia tiene un trabajo, pero el ambiente de rechazo a los refugiados es similar al de Alemania, es especial en las zonas rurales, donde temen que una entrada de Ucrania en la Unión Europea, sin las compensaciones necesarias, podría arruinar a buena parte de los agricultores y ganaderos polacos.

En Alemania, el país europeo que más ha enviado fondos y armamento a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa en 2022, los resentimientos de parte de la población en relación a los ucranianos giran en buena parte en torno a las pérdidas económicas que la guerra ya ha provocado. En especial en el este del país, quieren que la guerra termine cuanto antes y los ucranianos vuelvan a su país.

En este momento viven alrededor de 1,26 millones de ucranianos en toda Alemania, según cifras oficiales, unas 80.000 personas más de dicha nacionalidad que en 2024. En función de la Directiva de Protección Temporal Europea, que se creó ad hoc en exclusiva para los refugiados ucranianos, estos no han de solicitar asilo y pueden trabajar sin tener que esperar el periodo que se exige a otros solicitantes.

Sin embargo, los retos para afrontar la ayuda a los refugiados son considerables. Alrededor del 40% de los refugiados han encontrado un trabajo en Alemania. El resto, se encuentra haciendo cursos de integración o de idioma, o son enfermos, menores o jubilados. Según la agencia nacional de empleo, en enero había unos 211.000 en paro.

Las prestaciones por paro en Alemania son una subvención que, según la ley, debería garantizar una vida digna. Incluyen el pago de una suma, de los seguros de salud y jubilación, así como del alquiler y otros gastos necesarios según las características de la familia solicitante que pueden abarcar muchas cuestiones diferentes, desde el pago del comedor escolar hasta excusiones escolares, formación profesional o el transporte para ir a entrevistas de trabajo. No todas esas prestaciones extraordinarias alcanzan al resto de refugiados no ucranianos.

La coalición llamada Unión, que reúne a los partidos democristianos CDU a nivel nacional y CSU de Baviera, ha abogado por controlar más a fondo las entradas al país. Asimismo, acordaron en conjunto con el Partido Socialdemócrata (SPD), con el que gobiernan a nivel federal, reducir las prestaciones sociales a los refugiados ucranianos —que se equiparaban hasta ahora con el subsidio de desempleo— para bajarlas al nivel del resto de solicitantes de asilo.

Los refugiados pueden recibir en Alemania prestaciones en efectivo o en especie, una de las diferencias fundamentales con respecto a los ucranianos. Se les proporciona comida, alojamiento, ropa y asistencia médica, entre otras cuestiones básicas.

El presidente de la CSU, Markus Söder, se ha mostrado a favor de la bajada de las ayudas y aseguró, respecto de los jóvenes ucranianos, que deberían estar “mejor en su propio país” y luchar contra los rusos, según declaró el pasado 20 de octubre en Múnich tras una reunión de su partido.

El Ministerio de Trabajo, dirigido por la socialdemócrata Bärbel Bas, ha creado una estrategia para luchar contra el “fraude con prestaciones sociales”. Sin embargo, en el caso de los ucranianos, defiende que sigan como hasta ahora por motivos de integración en el mercado laboral.