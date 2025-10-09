El sorprendente homenaje que el alcalde de una ciudad israelí quiere hacerle a Donald Trump

La ciudad israelí de Kiryat Bialik, ubicada cerca de Haifa y con una población de 44.600 habitantes, ha anunciado una iniciativa que ha generado sorpresa y debate: el alcalde Eli Dukorski quiere bautizar el nuevo campo de fútbol de la ciudad con el nombre de Donald Trump, en reconocimiento a lo que considera una “importante contribución a la liberación de los rehenes” tras el reciente acuerdo entre Israel y Hamás.

Uno de los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023, el soldado de las FDI Matan Angrest (22), es originario de Kiryat Bialik. Angrest lleva 734 días en manos de Hamás, junto con cientos de otros secuestrados. El acuerdo, anunciado por Trump el 9 de octubre de 2025, ha sido considerado un momento histórico por las autoridades israelíes.

“El presidente Trump ha demostrado un compromiso inquebrantable con la liberación de civiles y soldados israelíes”, declaró Dukorski. “Como muestra de nuestro profundo agradecimiento y respeto, el nuevo estadio llevará su nombre”. El Ayuntamiento votará la propuesta en su próxima sesión, y el estadio forma parte de un nuevo complejo deportivo en desarrollo.

Este no es el primer homenaje que Israel dedica a Trump. En septiembre, se inició la construcción de un paseo marítimo al sur de Tel Aviv que también lleva su nombre, con la primera piedra colocada por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Además, el presidente israelí Isaac Herzog ha solicitado que Trump sea considerado para el Premio Nobel de la Paz, afirmando que “este acuerdo ofrece una oportunidad para la reconciliación y la sanación, y abre nuevas perspectivas de esperanza para nuestra región”.

El ganador del Nobel será anunciado este viernes en Estocolmo, y muchos observan con atención si el mandatario estadounidense recibirá ese reconocimiento internacional.