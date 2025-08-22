Una jueza federal ordena en un plazo de 60 días el cese del centro de detención estadounidense de migrantes Alligator Alcatraz

La jueza federal estadounidense Kathleen Williams ha emitido una resolución este jueves en la que prohíbe tajantemente el ingreso de nuevos detenidos y exige el desmantelamiento de la estructura auxiliar del controvertido centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz. La prisión ubicada en los Everglades, Florida EE UU, cuenta con un plazo máximo de 60 días para acatar la resolución.

La determinación judicial surge tras una demanda presentada por organizaciones ambientales y la Tribu Miccosukee, quienes argumentan una potencial amenaza para los ecosistemas de la región. La orden cuestiona directamente la evaluación ambiental realizada por las agencias federales.

Detalles de una prisión controvertida

La construcción de Alligator Alcatraz, levantada en apenas ocho días bajo la autorización del gobernador de Florida Ron DeSantis, representa un proyecto millonario con capacidad inicial para 2,000 detenidos y proyección de expansión hasta 4,000. Sin embargo, la jueza Williams ha ordenado la eliminación de elementos críticos como cercas temporales, sistemas de iluminación, generadores y dispositivos de gestión de residuos.

La instalación, edificada en un antiguo aeropuerto, ha generado una intensa polémica que trasciende más allá de la política migratoria. Líderes como Betty Osceola han denunciado públicamente no solo el impacto ambiental, sino también la amenaza para los medios de subsistencia de los habitantes locales.

La decisión judicial no solo detiene la expansión de "Alligator Alcatraz", sino que establece un precedente en la evaluación de proyectos que potencialmente vulneran la Ley Nacional de Política Ambiental estadounidense (NEPA).

La próxima fase de litigación determinará si efectivamente se han violado los procedimientos establecidos, lo que podría tener consecuencias definitivas para la continuidad del centro de detención.