«La oposición debe saber que hoy pueden llevarla por delante»

Desde las últimas protestas, usted ya lo vio claro: se negó a participar en las elecciones. Al contrario, por ejemplo, que el ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles, que fue mucho más tibio con la respuesta. Él estaba a favor del diálogo.

Todo depende de cómo caracterizas a este régimen. Ésta no es una dictadura convencional, pero la oposición ha estado muy unida contra ella. La cuestión es que hubo un problema de estrategia. La gente en este país tiene clarísimo hacia dónde vamos. La nuestra es una oposición de fuerzas para que Maduro entienda que el costo de permanecer en el poder es mayor que su salida. Este 20 de mayo se acabará el reconocimiento a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Los «fraudulentos» comicios presidenciales marcarán el fin de un gobernante que busca ser reelegido. A partir del día de mañana, 21 de mayo, nadie dentro y fuera de Venezuela puede llamar «presidente» a Nicolás Maduro, y nadie dentro de los cuarteles puede llamarle comandante en jefe.

A su modo de ver, la contienda de hoy es un intento del chavismo para justificar su permanencia a la fuerza en el poder, por lo que cree que Venezuela está ante algo más que un fraude...

Estamos en una nueva etapa, es definitiva y es el momento de transmitir fuerza. De fortalecer la organización de base y dejar muy claro cuál es la ruta que nos permitirá avanzar para lograr efectivamente la dimisión del presidente y la caída de su régimen.

¿Cree que para alcanzar esta meta deben confluir fuerzas internas y externas en contra del Gobierno?

Ahora necesitamos, a diferencia de la última vez, una conducción política que no se quiebre. Eso es lo que hemos construido alrededor de la plataforma ciudadana Soy Venezuela. Considero que en la jornada de hoy se acabará también la confusión en torno al talante de la revolución bolivariana que lidera Maduro. Es perjudicial que algunos sectores de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estén mendigando condiciones electorales en vez de asumir la gran oportunidad de rebeldía que arrancará después de las votaciones con las que, auguro, podemos rematar y concretar nuestro objetivo y no esperar más para iniciar la reconstrucción de Venezuela.

¿En qué cree que ha fallado principalmente la estrategia de la oposición?

La gran debilidad de la MUD en los últimos años ha sido enfrentarse de manera errática y tímida a una dictadura como la nuestra. Llamo por tanto a mis compañeros de filas a entender la profundidad e irreversibilidad de lo que está ocurriendo en Venezuela para que el proceso no se los lleve por delante. En este sentido, es necesario creer en la fuerza de los partidos, las instituciones y, especialmente, de la ciudadanía. La sociedad venezolana sufrió un quiebre en los últimos meses a consecuencia de la crisis económica, lo que ha estimulado numerosas protestas en toda la geografía nacional. El hambre derrotó el miedo y es el momento en el que el ciudadano dice «te di la última oportunidad, te vas». Y eso lo estoy viendo en todo el país; indignación, es la furia de quien dice no me la calo más, la humillación, la mentira, el atropello, la manipulación, la indolencia.

Mientras cinco hombres estaban en campaña, usted ha recorrido 14 de las 23 entidades federales –por carretera, ya que tiene prohibido el avión–, acompañando las protestas y llamando a los ciudadanos a «poner fecha» a la salida de Maduro del poder. Usted considera un acto de desobediencia mayor la abstención que participar en las presidenciales...

Dependiendo de la fuerza que pongan los ciudadanos en esta escalada de enfrentamiento al chavismo, la fecha de su caída llegará antes. La desobediencia ciudadana ya se está dando en empresas estatales y en entes gubernamentales. Lo siguiente será alcanzar una transición estable y duradera que permita obtener resultados inmediatos en la calidad de vida de los venezolanos. Pero por supuesto una transición sin ninguna cohabitación con los líderes del actual Gobierno, que son todos una mafia que está sometiendo al hambre al pueblo con consecuencias indelebles.