Cada vez estamos más cerca de la fecha límite: el 29 de marzo. Sin embargo, desde Reino Unido no queda del todo claro cuál es su plan para salir de la UE y si será de forma ordenada. Preguntamos al experto Costas Milas, profesor de Finanzas en la Universidad de Liverpool, sobre las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos.

¿Puede Theresa May salir del punto muerto?

Creo que May puede lograr el respaldo de los diputados si sugiere quedarse en el mercado único o dentro de la unión aduanera. No hace falta decir que los conservadores euroescépticos están en contra de estas opciones, aduciendo que esto no es un Brexit realmente. Es más probable que si May ofrece alguna de las opciones anteriores, el partido «tory» se divida. Lo que significa que May tiene que elegir y hacerlo rápidamente: o pone a nuestro país por delante o su propio partido...

¿Pueden algunos diputados arrebatarle el control del Brexit al Gobierno?

Se ha argumentado que los diputados pueden tomar el control del Brexit. Esto no suena nada tranquilizador ni funcional. En realidad, arrebatar el control significa negociar el Brexit dejando a un lado al Gobierno británico. ¿Cómo podría ocurrir esto? ¿Y qué pasaría con las futuras negociaciones eternas? ¿Podrá May lograr la aprobación de cada asunto ya sea menor o mayor en el Parlamento? ¡Qué pesadilla!

May se centró ayer en cambiar el «backstop» en Irlanda del Norte, pero ¿lo aceptará Bruselas?

May lidiará con el «backstop» eficazmente si ofrece el mercado único o la unión aduanera. En principio, no hará ninguna pues no quiere quebrar el partido, lo que Bruselas no aceptará.

¿Qué será lo siguiente?

Es difícil de predecir. Sin duda está la posibilidad de un referéndum. ¿Será de múltiples opciones como sugieren varios analistas? ¿Qué ocurrirá si los «brexiters» no acuden a votar? ¿Será un referéndum entonces una solución legítima? Tristemente, caminamos como sonámbulos hacia un «no deal» que dañará la economía. Quizás, la única forma de salir con acuerdo sea la unión aduanera a expensas de romper el Partido Conservador.