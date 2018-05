La ultraderecha marcha en Berlín contra Merkel y el islam

Miles de manifestantes a favor y en contra de la extrema derecha se enfrentaron ayer en Berlín en diversas manifestaciones masivas donde las proclamas de «somos el pueblo» rivalizaron con los cantos de «nazis fuera». Según la Policía, unas 25.000 personas participaron en diversos actos programados para boicotear la manifestación organizada por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) que, bajo el lema «Por el futuro de Alemania», apenas reunió a 5.000 personas.

Los intentos de algunos grupos radicales de bloquear la marcha de AfD contra el Gobierno de Angela Merkel y sus políticas no tuvieron éxito y en algunos casos la Policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para evitar que algunas personas atravesaran las barreras policiales. La marcha de AfD se inició con una concentración frente a la estación central de Berlín, donde muchos manifestantes portaban banderas alemanas y algunos incluso emblemas de uso habitual entre grupos de ultraderecha. «Que arresten a Merkel», se pudo leer en alguna de las pancartas o que el islam no pertenece a Alemania. «El imperio del islam en Alemania no es otra cosa que el imperio del mal», dijo la diputada Beatrix von Storch en un discurso pronunciado al comienzo de la marcha dirigida a los enemigos habituales de ese partido: la canciller, los musulmanes, los refugiados o la política de fronteras abiertas.

En la Plaza de la República, frente al edificio del Reichstag, no lejos de la ruta de AfD, se celebró una de las manifestaciones en contra de la ultraderecha en la que participaron representantes de varios partidos políticos y de los sindicatos, así como organizaciones juveniles y de defensa de los derechos de los inmigrantes con lemas como «Nunca más» o «Alternativa para idiotas».

La protesta más llamativa contra la ultraderecha fue la organizada por varios clubes de música electrónica de Berlín que organizaron una caravana de camiones con altavoces, que recorrió toda la avenida del 17 de julio hasta llegar cerca de la Puerta de Brandeburgo, donde terminaba la ruta de AfD. Otra de las marchas en contra del partido xenófobo estuvo formada por artistas y grupos de teatro. La Policía de Berlín desplegó un operativo en el que participaron 1.800 agentes para evitar enfrentamientos. La AfD, partido de origen euroescéptico que ha terminado por convertirse en un grupo xenófobo y en la que algunos de sus dirigentes tienen tendencias antisemitas, tiene actualmente en el Parlamento alemán 92 diputados, lo que le convierte en el mayor grupo de la oposición.