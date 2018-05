Laura Boldrini: «Italia no puede debilitar la UE, sería una traición histórica»

Se ganó el reconocimiento internacional ejerciendo como portavoz de ACNUR para el sur de Europa durante más de una década. En la pasada legislatura fue nombrada presidenta de la Cámara de Diputados, como independiente del partido Izquierda, Ecología y Libertad. En las últimas elecciones se ganó su escaño con la formación Libres e Iguales. Protagonizó el único debate de la campaña junto al líder de la Liga, Matteo Salvini, con quien mantuvo una polémica por haberla comparado con una «muñeca hinchable».

¿Qué le parece la elección de Giuseppe Conte? Liga y Movimiento 5 Estrellas decían que no querían un tecnócrata...

Pero es que ellos dicen cualquier cosa y la contraria. Se dijeron de todo durante años, afirmaron que no se aliarían. No respetan a su electorado.

¿Gobernará Conte o lo harán Salvini y Di Maio?

El primer ministro se encontrará en una situación muy peliaguda, un contrato redactado por otros y una lista de ministros ya preparada. No me parece algo muy democrático. Temo que un Gobierno así no esté a la altura de un país del G-7. Italia sufrirá una gran pérdida de reputación.

¿Italia se alejará de Europa o a la inversa?

Europa nos mirará con sospecha, como a un Estado al que hay que vigilar con atención. Italia es un país fundador, ha tenido grandes europeístas desde Altiero Spinelli o Alcide De Gasperi. No podemos contribuir de manera directa a debilitar la UE, sería una traición histórica. La UE debe cambiar y estar más cerca de las personas. Pero para cambiar los tratados hacen falta alianzas, no la estrategia de Salvini y Di Maio.

¿Cuánto tiene de real la preocupación en Bruselas?

Yo estoy muy preocupada porque habrá mucha distancia entre la UE y nosotros. No olvidemos que la referencia internacional para Salvini y Di Maio es Vladimir Putin. Un líder que reprime manifestaciones, despenaliza la violencia doméstica y pone sanciones a quien habla de homosexualidad en público. Si Italia se convierte en el valedor europeo de Putin, algo de preocupación deberíamos tener.

En economía se habla de un aumento enorme del gasto.

La «flat tax» [tarifa fiscal fija del 15 y 20%] es una ley injusta. Es como Robin Hood, pero al contrario: se quita a los pobres para dar a los ricos. Ha prevalecido la línea de Salvini. El programa es de derechas o ultraderecha, cuando se habla de inmigración. Lo siento por los electores de izquierda del M5E que han sido traicionados.

¿Qué debe hacer la izquierda para recuperar el terreno perdido?

Es necesario reiniciar todo, hace falta un «Big Bang». Hay que acudir adonde hemos perdido apoyos electorales: periferias, trabajadores precarios, feministas, ambientalistas, colectivo LGTB... Son grupos que históricamente formaban parte del electorado de izquierdas y que ahora se han sentido olvidados. En un momento en el que el frente populista y el frente soberanista se unen, la izquierda no puede continuar haciendo la guerra por su cuenta.