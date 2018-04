Macron cree que Trump abandonará el pacto con Irán

La intensa labor diplomática desplegada por los países europeos parece insuficiente. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció ayer en Washington sus dudas sobre la continuidad del pacto nuclear con Teherán. Donald Trump tiene hasta el 12 de mayo para anunciar si prorroga este acuerdo o si decide tirarlo por la borda y París cree que hará lo segundo. «Creo que acabará con el acuerdo por razones internas», aseguró ayer Macron antes de concluir una visita de Estado en la que ha desplegado todo su encanto personal para convencer al inquilino del Despacho Oval.

El testigo del presidente francés será recogido hoy por la canciller alemana, Angela Merkel, también de visita en Washington. Berlín, al igual que Londres y París, son las tres capitales europeas muñidoras del acuerdo junto a otras potencias internacionales. Creen que funciona y que no hay alternativa, aunque en su visita Macron haya abierto la puerta a cierto margen de renegociación para conseguir un pacto más amplio. Una postura que, según la Alta Representante de la diplomacia europea, Federica Mogherini, no supone ninguna contradicción con lo defendido hasta el momento por los Veintiocho. Trump abomina del pacto firmado por su predecesor, Barack Obama, en el año 2015 al considerar que no pone coto al programa de mísiles balísticos desarrollado por Irán. Las potencias europeas creen que el acuerdo no cubre todos los aspectos, pero alaban que Teherán haya frenado en seco su programa de enriquecimiento de uranio.

Los aliados de la OTAN tendrán la oportunidad de discutir este punto en la cumbre que reunirá a los ministros de Exteriores de la Alianza hoy en Bruselas. Las divisiones son palpables, aunque el secretario general, Jens Stoltenberg, intenta hacer equilibrios para no generar más tensión en el seno de la Alianza y prefiere no adelantar acontecimientos. En la rueda de prensa de ayer reconoció que este acuerdo «ayuda a alejar» a Irán del desarrollo de armamento nuclear a través del enriquecimiento de uranio, si bien también recordó que este pacto no cubre ni los misiles balísticos ni los intentos de Teherán de desestabilizar la región con su apoyo a grupos extremistas.