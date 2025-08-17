Una madre denuncia que no le dejaban irse de una cafetería: su hija pequeña acababa de romper una mesa valorada en 1.300 euros

El suceso ocurrió en el Hazelnut Café situado en el condado de Ocean (Nueva Jersey, Estados Unidos), cuando una madre se vio envuelta en una situación tensa tras un accidente protagonizado por su hija pequeña. El incidente involucró la rotura accidental de una mesa de piedra valuada en 1.600 dólares estadounidenses (unos 1.300 euros).

La escena se desarrolló durante una tarde familiar, donde la mujer compartía momentos con su madre de 76 años y su hija de tres. De repente, un aparatoso ruido alteró la calma del establecimiento. El momento crítico llegó cuando la madre, tras percatarse de la mesa destrozada, intentó resolver la situación de manera pacífica. Sin embargo, el dueño del café tomó una decisión que generaría polémica: exigirla tarjeta de crédito y licencia de conducir antes de permitirles abandonar el local.

Un momento de tensión

La madre expresó su consternación: “Oh Dios, lo siento tanto. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?”. El propietario del café mantuvo una postura inflexible, repitiendo la conocida frase “Tú rompes, tú pagas”. La mujer se vio obligada a dejar sus documentos personales como garantía.

A pesar de la tensión inicial, la madre mantuvo la calma y llevó a su hija a un centro médico, donde confirmaron que estaba bien, aunque afectada por lo ocurrido. El video del incidente, compartido en TikTok, se volvió viral con casi 12 millones de visualizaciones y generó opiniones divididas. El debate se amplió hacia las políticas de atención al cliente y la responsabilidad de los comercios en la seguridad, especialmente en áreas donde hay niños. Tras la exposición mediática, el café se disculpó y la madre aceptó las disculpas, mostrando una actitud conciliadora.