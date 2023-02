Mark Galeotti: "Rusia se está quedando sin misiles guiados de precisión"

Mark Galeotti habla con claridad: Rusia carece ahora de soldados bien formados y los mercenarios son un ejemplo de su debilidad. En su libro «Las guerras de Putin. De Chechenia a Ucrania» (Desperta Ferro) analiza la expansión de Moscú y lo que hay detrás.

¿Qué quiere Putin con las guerras que está librando?

Cada guerra ha sido diferente en detalle, similar en principio. El objetivo de Putin, desde que asumió la presidencia por primera vez en 1999-2000, ha sido restablecer un estado poderoso y centralizado y afirmar su condición de gran potencia. Eso significa castigar a los rebeldes (Chechenia), a los estados vecinos que no parecen darse cuenta de que son parte, como él lo ve, de la esfera de influencia de Moscú (Georgia), apoderarse de tierras que él cree que son legítimamente rusas (Crimea) o proteger a sus aliados (Siria). Esta es la característica común. Por supuesto, su desastrosa mudanza a Ucrania fue la culminación de este proceso, ya que no cree que Ucrania sea un país real, sino parte del mundo ruso, por lo que sintió que no podía permitir que se fuera.

¿Cuál es la principal reforma que Putin ha incluido en las fuerzas armadas?

La principal contribución de Putin ha sido dos décadas de gasto sostenido y significativo en el ejército. Vale la pena recordar que, aunque es un gran admirador de las fuerzas armadas, no tiene experiencia ni conocimientos militares significativos, por lo que hasta cierto punto depende de los consejos que recibe de sus oficiales y generales. La ironía es que las reformas militares más significativas, después de la guerra de Georgia de 2008, se basaron en la suposición de que Rusia no se involucraría en una gran guerra terrestre.

Mark Galeotti, analista político y consultor La Razón

"La invasión estuvo mal planificada y Rusia perdió sus mejores tropas en los primeros días"

Putin ha introducido mercenarios en su ejército.

Los mercenarios fueron utilizados originalmente por Putin en la región ucraniana de Donbas a partir de 2014 como en Siria a partir de 2015. Representan un cambio más amplio en la naturaleza de la guerra. El grado en que se utilizan en Ucrania refleja una debilidad grave: la falta de soldados voluntarios capacitados. Putin no está dispuesto a desplegar un gran número de reclutas por temor a la reacción política interna, por lo que se están utilizando mercenarios para tratar de expandir las fuerzas rusas en apuros.

¿Por qué está fallando en Ucrania?

Hay varias razones. La primera es que Putin malinterpretó dramáticamente a Ucrania, a los ucranianos y su voluntad y capacidad de resistir. Él pensó que las tropas rusas podrían tomar el país rápida y fácilmente, enfrentándose a poca resistencia, por lo que la invasión estuvo mal planificada, con recursos insuficientes y fundamentalmente mal dirigida, y como resultado, Rusia perdió muchas de sus mejores tropas en los primeros días. Otro punto es lo bien que han respondido los ucranianos. No es solo que hayan superado a los rusos en la lucha, sino que los han superado en pensamiento, demostrando ser más flexibles e imaginativos. Después de todo, se han estado preparando para esta guerra desde 2014, y se han estado preparando bien.

"La otra guerra es la que libra Rusia y Occidente en los campos de la economía, la política y la cultura"

¿Algo más?

Sí, en realidad se están librando dos guerras: una militar convencional que se libra en Ucrania y una muy del siglo XXI entre Rusia y Occidente que se libra en los campos de la economía, la política y la cultura. No es solo que Occidente proporcione asistencia militar y financiera crucial a Ucrania, sino que está atacando la capacidad de Rusia para hacer la guerra. Está, por ejemplo, comenzando a quedarse sin misiles guiados con precisión y es incapaz de fabricar suficientes para mantenerse al día con su uso, porque no puede producir los microchips necesarios.

Portada del libro de Mark Galeotti Desperta Ferro

Ucrania parecía débil. ¿Han engañado los ucranianos a Putin?

Ucrania ha pasado ocho años preparándose para la guerra y está completamente movilizada; Rusia trató de pelear esta guerra con un ejército de tiempos de paz, por lo que no tenía nada parecido a la ventaja numérica que necesita un atacante. Aunque empieza a movilizarse, sufrió tales pérdidas en los primeros compases de la guerra que será difícil recuperarla. Putin se engañó a sí mismo.

¿Por qué los soldados rusos están tan mal preparados?

Muchos de los soldados rusos profesionales, especialmente los paracaidistas y las fuerzas especiales Spetsnaz, son bastante hábiles. Sin embargo, murieron tantos al comienzo que ahora Putin tiene que depender de tropas de segundo nivel, reservistas movilizados y otras fuerzas menos calificadas. Y hay una dimensión psicológica. Debido a que Putin no tomó la decisión final de invadir hasta el último minuto y no comunicó sus planes a sus soldados, la mayoría no esperaba luchar contra Ucrania. Llegó como un shock.

"Fallamos al no alentar la democracia rusa en la década de 1990"

¿Cómo han influido la corrupción y las oligarquías en el ejército ruso?

Es dolorosamente evidente hasta qué punto la corrupción ha devorado el corazón del ejército ruso. Hemos visto camiones que no están equipados con neumáticos adecuados para el terreno, sino con importaciones chinas baratas y por eso se atascan fuera de la carretera. Hemos visto botiquines donde se sustituían los medicamentos por ampollas de agua. Radios militares «seguras» que no eran más que caparazones de walkie-talkies chinos que puedes comprar por un par de euros en línea. Aunque, irónicamente, la Oficina del Fiscal Militar Principal de Rusia ha estado advirtiendo sobre esto durante años, solo se hizo evidente cuando se probó en la guerra.

¿Pero?

También hay otro tipo de corrupción: el sistema político. Putin ha creado una corte de estilo medieval en la que se espera que todos halaguen al monarca y le digan lo que quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Esto jugó un papel crucial en alentar los desastrosos errores de cálculo detrás de la invasión desde entonces.

¿Existe el riesgo de una guerra nuclear?

Creo que esto es improbable. Pero nunca podemos descartarlo. Putin insinúa que usaría armas nucleares más que nada para asustar a Occidente con la esperanza de animar a quienes sostienen que el riesgo es tal que deberíamos forzar a Ucrania a un acuerdo de paz feo e injusto.

¿Qué significa una derrota para Putin?

Es la gran pregunta: no estoy seguro de que Ucrania realmente lo sepa y ciertamente no tenemos un consenso en Occidente. ¿Significa regresar a las líneas previas a la invasión? ¿El regreso de Crimea, territorio que casi todos los rusos creen que es suyo por derecho? ¿Significa que Putin vaya a un tribunal de crímenes de guerra en La Haya? Honestamente, dependerá del éxito de Ucrania en el campo de batalla y de la voluntad de Occidente de financiar esta guerra. ¿Sobreviviría Putin a una derrota? Una vez más la respuesta dependerá de qué tipo de derrota se produzca. Lo que está claro es que Rusia será a partir de ahora una nación más débil y aislada, lejos de la gran potencia que soñaba ser. Tardará años, tal vez décadas, en recuperarse.

¿Cometieron un error la UE y la OTAN al no intentar acercarse a Rusia después de 1989?

-Mucho. Fallamos al no alentar la democracia rusa en la década de 1990 e ignoramos en gran medida los intereses de Rusia. En el proceso hicimos más probable que surgiera un nacionalista como Putin. Obviamente, nada de eso exonera a Putin: esta es su guerra agresiva, y se basa en malentendidos masivos sobre la OTAN y Occidente. No obstante, perdimos una oportunidad estratégica clave en la década de 1990 y espero que no repitamos ese error cuando termine esta terrible guerra.