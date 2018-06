Mauritania se rebela contra el cambio climático

El país sufre la peor sequía de los últimos años, que agotó los pastos antes de lo habitual en una economía esencialmente ganadera. Alrededor de 400.000 personas están ya en situación de inseguridad alimentaria , a pesar de que la fase crítica de la estación del hambre no comenzará hasta este mes de junio, y se extenderá hasta septiembre. A esta alarmante situación hay que sumar el aumento de la inseguridad y la intensificación de los conflictos armados en la zona del Sahel que están interrumpiendo los servicios básicos de la población.

Amenazada por el terrorismo yihadista

Declaraciones sobre escándalo sexual

El responsable de PMA en Mauritania: “Tolerancia cero” con los abusos sexuales. Sexo a cambio de comida: éstas son las normas que, supuestamente, se aplican –o se aplicaban– en más de 40 organizaciones humanitarias de ayuda al refugiado, según un informe realizado en 2001 por un equipo de investigación de la ONU que, sin embargo, nunca llegó a hacerse público. El escándalo vuelve a golpear a las ONG después de que el periódico "The Times" revelara esta semana la existencia de este documento. Muchas de las ONG identificadas en él son pequeños grupos locales, pero la lista también incluye a 15 organizaciones internacionales de renombre, entre ellas, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos.

Aprovechando la visita del representante de Mauritania del Programa Mundial de Alimentos, Jean Nöel Gentile, a Madrid, LA RAZÓN le preguntó por esta exclusiva. Sin esquivar la pregunta y con rotundidad aseguró que “hay que reaccionar al escándalo: tenemos políticas e indicaciones claras” para evitar que esto vuelva a suceder. Sobre su área de gestión, es decir Mauritania, subrayó que están tranquilos porque “estamos haciendo evaluaciones de nuestros socios y del personal con el que trabajamos; estos escándalos no están sucediendo en Mauritania”. En este sentido, Gentile ha indicado que desde su delegación en el país africano “tenemos puestos en marcha procesos de control para asegurarnos de que esto no está pasando” y subraya que mantienen “tolerancia cero” a los abusos.

Esta nueva investigación del diario británico llega unos meses después el escándalo protagonizado por Oxfam. En febrero, "The Times" sacó a la luz las fiestas con prostitutas organizadas por algunos responsables de la ONG británica en la misión de Haití que tuvo lugar tras el terremoto que devastó al país en 2010. En cuestión de semanas, más de 4.000 socios de toda Europa se dieron de baja. No hay duda de que la imagen de las ONG ha resultado dañada, pese a tratarse de casos aislados. El representante del Programa Mundial de Alimentos insiste en que son casos del pasado y que la situación ya “está bajo control”. “Hemos aprendido de los errores y seguiremos prestando atención de cerca” para que no vuelva a pasar “porque nos lo tomamos en muy serio”, concluye.