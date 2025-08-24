Rescate dramático en Estados Unidos: un caimán se aferró al brazo de una mujer mientras su esposo la sacaba del agua

Amber Perren, una joven de 27 años, sufrió un brutal ataque de un caimán mientras caminaba por el río Saint Lucie (Florida) junto a su perro. El animal la arrastró bajo el agua y se aferró a su brazo, desatando un momento de terror que pudo haber terminado en tragedia

Su esposo, Kelby Galen Perren, intervino desesperadamente y logró rescatarla, aunque el reptil seguía sujeto al brazo de Amber. Las heridas fueron graves: profundas laceraciones y una posible fractura abierta que requirieron atención médica inmediata en el HCA Florida Lawnwood Hospital.

Investigación y medidas tras el incidente

El caimán, de unos 2,5 metros de largo, actuó probablemente por instinto territorial propio de la temporada de anidación.La presencia del perro pudo haber intensificado su agresividad. Estos reptiles suelen atacar mediante una sumersión violenta para inmovilizar a su presa con sus poderosas mandíbulas.

Las autoridades del condado de Martin y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida iniciaron una investigación. Ahora, un trampero ha conseguido dar con el animal, lo que ha devuelto la seguridad a la zona tras el ataque.

El caso de Amber sirve como recordatorio de los peligros de interactuar con la fauna en Florida. Los expertos aconsejan mantener distancia de la vida silvestre, evitar nadar en áreas con caimanes y extremar precauciones en temporada de anidación.