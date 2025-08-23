20 niños heridos en un accidente del autobús que les llevaba a su partido de fútbol en EE UU

El accidente ha ocurrido la mañana del sábado en Economy, a las afueras de Pittsburgh, cuando el vehículo transportaba a 25 estudiantes del equipo de fútbol de secundaria Aliquippa Junior High, junto a dos adultos y el conductor. El grupo se dirigía a un partido en la escuela Pine-Richland, en Gibsonia, cuando el autobús ha perdido el control y ha colisionado fuera de la vía.

Las autoridades han confirmado que 20 niños han resultado heridos. Algunos estudiantes han sido llevados en ambulancia a hospitales cercanos, mientras que otros han sido recogidos directamente por sus familias. Uno de ellos, en estado más delicado, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital General de Allegheny.

El impacto ha causado serios daños en la parte frontal del vehículo y ha derribado postes eléctricos y cables en la zona. Aún no se conocen las causas del accidente. Desde la escuela, se ha emitido un mensaje en Facebook para tranquilizar a las familias, asegurando que “cada jugador está siendo evaluado”, al tiempo que ha invitado a los padres a reunirse con sus hijos en la estación de bomberos de Ambridge.

Otro accidente en Nueva York aumenta la preocupación

Este accidente se suma a otro ocurrido un día antes en el norte del estado de Nueva York, donde un autobús turístico se ha volcado en la autopista New York State Thruway, en la localidad de Pembroke. El resultado ha sido de 52 personas heridas, lo que ha movilizado a numerosos equipos de bomberos, ambulancias y helicópteros médicos.

La magnitud del siniestro ha obligado a cerrar todos los carriles de la Interestatal 90 mientras los rescatistas trabajaban durante horas para liberar a pasajeros atrapados, atender a quienes habían salido despedidos por el impacto y trasladar heridos a hospitales cercanos. Entre las víctimas había niños y la mayoría de los afectados eran de nacionalidad india, china y filipina, lo que ha requerido la presencia de traductores.

La gobernadora Kathy Hochul ha asegurado que su equipo coordina con la policía estatal y autoridades locales para dar respuesta a la emergencia. Las causas del vuelco aún están bajo investigación.