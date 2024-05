Milei, en la sede de LA RAZÓN: "La idea de la justicia social es algo aberrante"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha elegido la sede del periódico LA RAZÓN para presentar su libro "El camino del libertario" (editorial Deusto) en un acto que ha reunido a destacadas personalidades de la política y la cultura. Ante un auditorio abarrotado y expectante, el líder argentino mantuvo una charla con Juan Ramón Rallo, columnista de esta casa y profesor universitario, tras ser presentado por el director del periódico, Francisco Marhuenda, y el jefe editorial del sello Deusto, Roger Domingo. Fue un diálogo intenso en el que Milei fue desgranando algunas de las claves de su pensamiento político y económico con el foco puesto en las medidas que está tomando en Argentina y su particular batalla contra el socialismo: "Es el cáncer de la humanidad, un fraude intelectual y un horror en términos humanos", proclamó el líder libertario, quien añadió que "la mentalidad socialista recurre a las miserias humanas para implantar sus ideas"

"La idea de la justicia social es de resentidos, envidiosos, algo aberrante, porque implica un trato desigual ante la ley, porque implica violencia, porque para hacer una política redistributiva se lo tienen que robar a otro. El que tenía que invertir no lo hace y estamos todos peor", dijo Milei, que arrancó el aplauso del auditorio con frases como “estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo”. Su discurso fue una oda a los empresarios que crean riqueza y mejoran la vida de la gente. Y aquí citó al multimillonario Elon Musk, con el que se reunió hace unos días por segunda vez en Estados Unidos: "Elon Musk me contó que él se levanta todos los días pensando en ver qué quilombo le puede solucionar a la gente. Es un tipo genial. Qué le importa a los demás si gana mucha plata si en verdad está mejorando la vida de las personas".

Sobre la marcha de la economía argentina, Milei habló en términos positivos: “Estamos domando con mucho éxito la inflación (...). Hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años. Algo cambió. Las jubilaciones le están ganando a la inflación”, dijo el mandatario, que añadió: "Cuando llegamos, la inflación iba a un ritmo del uno por ciento diario, y hoy hay un derrumbe fenomenal de la inflación. Esto es una muestra de la tarea enorme que estamos haciendo".

Milei elogió al ex presidente Carlos Menem (1989-1999): “Hizo la mayor reforma del Estado, pero nuestra Ley Bases es cinco veces más grande que su reforma”. Sobre las leyes que aún están en la recámara, avisó: “Pueden demorar más o menos, pero van a salir. Y se vienen 3000 más”. Su horizonte es "hacer que Argentina acabe siendo el país con mayor libertad económica del mundo y en unos 35 o 40 años sea una de las primeras potencias del mundo, como lo fue a finales del siglo XIX". Una de las medidas más importantes, dijo, es la eliminación del control de capitales para que la ciudadanía pueda escoger libremente qué moneda comprar. "El control cambiario era una salvajada, y es imprudentemente moral. Es una aberración", pero avisó de que "hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo", dijo en referencia al cepo cambiario, una serie de restricciones al acceso a las divisas extranjeras, que se aplican en Argentina desde 2011.

También reiteró su promesa de cerrar el Banco Central de Argentina: “El plan de cerrar el Banco Central sigue en pie absolutamente. Cuando terminemos de sanear el Banco Central, vamos a liberar el cepo y el tipo de cambio va a ser libre”. Y fue un paso más allá al asegurar que aprobará una ley para castigar con penas de cárcel la emisión de dinero. “Emitir dinero va a ser delito. Van a ir a la cárcel el presidente de la República, el ministro de Economía, el director del Banco Central”, afirmó.

La visita de Milei a Madrid ha despertado una gran expectación. El domingo será el único jefe de Estado y presidente de gobierno presente en la convención anual de Vox en el palacio de Vistalegre, donde participarán vía telemática los primeros ministros de Italia, Georgia Meloni (que le ha invitado a cumbre del G-7 del próximo mes en la región de Apulia), y de Hungría, Viktor Orban. En el encuentro también estarán el dirigente del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, la diputada de ultraderecha francesa Marie Le Pen; el presidente de Chega y diputado en Portugal, André Ventura, y el ex primer ministro polaco y diputado, Mateusz Morawiecki. A todos ellos les dirá: "Tenemos que entender que el poder es un juego de suma cero. Si lo tienen los zurdos no lo tenemos nosotros". Así que lanzó este aviso a navegantes: "En lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro y atroz que es el socialismo nos gane". También aprovechó para alabar a su amigo Abascal: "Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, el único que me abrazó su Santiago Abascal. Es un amigo y un gran ser humano".

La presentación del libro -una recopilación de sus pensamientos sobre economía y política combinados con sus memorias personales- ha sido el primer acto público de Milei en su primera visita a España como presidente de Argentina. El mandatario llegó este viernes a la capital española en una visita de trabajo, durante la cual se reunirá con empresarios y con dirigentes de Vox y con otros líderes conservadores europeos. No está previsto que se vea ni con el presidente Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. Milei, que asumió la presidencia argentina en diciembre de 2023, mantendrá una reunión este sábado, en la sede de la embajada argentina, con directivos de Telefónica, Banco Santander y Mapfre, entre otras compañías con intereses en Argentina, con el objetivo de conocer cuáles son los planes de las multinacionales españoles en el país americanos. Después se verá las caras con Santiago Abascal, presidente de Vox, quien asistió en Buenos Aires a su toma de posesión y con el que ha mostrado gran sintonía.

Sobre su victoria en noviembre de 2023, ironizó diciendo que fue “un error” que salió bien. “Soy un error tipo dos. Un presidente liberal libertario no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. Soy un liberal en un país de zurdos. Hicieron las cosas tan mal que acá estamos”.

En el acto en LA RAZÓN le han acompañado la secretaria general de la Presidencia y hermana del dirigente, Karina Milei, así como el embajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez. También han acudido el propio Abascal, el economista Ramón Tamames, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, y el mago More.

En junio, está previsto que Milei vuelva a España, según informó Manuel Adorni, portavoz del presidente argentino, en una visita en la que se reunirá con autoridades españolas, sin especificar si será recibido por el presidente Sánchez. Milei recogerá un premio de la Fundación Juan de Mariana y después visitará Alemania para recibir otro galardón de la Fundación Hayek, en Hamburgo.