El ministro del Interior francés alerta del "altísimo peligro" de atentado yihadista

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha instado a la máxima vigilancia ante un altísimo nivel de amenaza terrorista, especialmente en torno a los mercados navideños, y ordenó reforzar las medidas de seguridad en todo el país. En un memorando dirigido a prefectos y fuerzas del orden, solicitó la movilización total de los servicios de inteligencia, una presencia visible de las fuerzas de seguridad y soldados de la Operación Centinela, así como medidas administrativas contundentes en torno a grandes concentraciones, en un contexto de intensificación de las operaciones antiterroristas y frustración de atentados.

"Dado el altísimo nivel de amenaza terrorista, les solicito mantener la máxima vigilancia y reforzar las medidas de seguridad en todo el país". El ministro pidió la "plena movilización de los servicios de inteligencia para la detección, prevención y, cuando sea necesario, la represión de las amenazas terroristas" y se centró específicamente en los mercados navideños, considerados lugares de alto riesgo.

La carta señala que "los mercados navideños son lugares de encuentro populares y simbólicos que pueden ser blanco de acciones violentas o relacionadas con protestas, como se vio en los atentados de Estrasburgo el 11 de diciembre de 2018 y en Berlín (Alemania) el 20 de diciembre de 2024". El atentado contra el mercado navideño de Estrasburgo (Bajo Rin) dejó cinco muertos y 11 heridos. El atentado contra un mercado navideño en Alemania el 20 de diciembre de 2024 dejó seis muertos y casi 300 heridos.

Concretó que "se buscará sistemáticamente el apoyo de la videovigilancia municipal ", convirtiendola en una herramienta central para la prevención y la intervención rápida en caso de amenaza.

Sobre el terreno, Laurent Núñez ordenó un aumento visible de las fuerzas. Ante la amenaza, solicitó el establecimiento de una "presencia visible y disuasoria de las fuerzas de seguridad interna y, de ser necesario, de soldados de la Operación Centinela". Se concentraría en los mercados navideños, las grandes concentraciones festivas, las zonas comerciales y los centros de transporte con un tráfico peatonal especialmente intenso durante la temporada navideña.