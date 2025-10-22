Acceso

El ministro de Relaciones Exteriores de Milei presenta su renuncia a cuatro días de las elecciones legislativas

Gerardo Werthein ha renunciado menos de un año después de acceder al cargo

Argentine President Javier Milei waves to the press next to his Foreign Minister Gerardo Werthein at the Mercosur Summit in Buenos Aires, Argentina, Thursday, July 3, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo y a días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Cancillería.

