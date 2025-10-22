Argentina
El ministro de Relaciones Exteriores de Milei presenta su renuncia a cuatro días de las elecciones legislativas
Gerardo Werthein ha renunciado menos de un año después de acceder al cargo
El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo y a días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Cancillería.
