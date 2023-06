Mitsotakis abandera un plan reformista en Grecia

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, juró este lunes su cargo para un segundo mandato consecutivo al frente del Gobierno heleno después de que su partido, Nueva Democracia (ND), ganara las legislativas del domingo. ND arrasó en las urnas con más del 40% votos frente al 17% que obtuvo el progresista Syriza, el partido del ex primer ministro Alexis Tsipras, el gran derrotado de la noche. Una holgada victoria que permitirá al líder conservador gobernar durante los próximos cuatro años con mayoría absoluta.

«Los griegos nos han entregado una mayoría contundente para seguir por la senda de los grandes cambios que necesita nuestro país. Han cerrado de forma permanente un ciclo de toxicidad que ataba a nuestra sociedad», declaró Mitsotakis en su primera intervención tras conocerse los resultados. «Disfrutaremos de nuestra victoria, pero a partir de mañana nos remangaremos y seguiremos trabajando para construir una Grecia más próspera. Sé que las expectativas están altas. Quiero buscar amplios consensos. Las reformas importantes saldrán adelante rápidamente», prometió.

Mitsotakis recibió de la presidenta Katerina Sakelaropulu, el encargo de formar Gobierno y más tarde juró su cargo como primer ministro en una ceremonia que se celebró en la sede de la presidencia griega ante la jefa del Estado y el arzobispo Jerónimo II de Atenas, primado de la iglesia ortodoxa helena. Tras el juramento, el primer ministro anunció la composición del nuevo Gabinete, cuyos miembros está previsto que juren sus respectivos cargos este martes.

Esta es la segunda vez que los griegos acuden a las urnas en cinco semanas después de que en las elecciones celebradas en mayo ningún partido lograra la mayoría absoluta para gobernar en solitario. El líder de ND renunció a negociar un Gobierno de coalición para forzar la repetición electoral. Los comicios del domingo se llevaron a cabo con una ley electoral distinta que otorga una prima de 50 escaños al primer partido y que favoreció la reelección de Mitsotakis al frente del Ejecutivo a pesar de que el resultado en las urnas fue muy parecido.

Todo lo contrario que su principal rival, Syriza, que no alcanzó el 20% de las elecciones de mayo. Tsipras, que estuvo al frente del Gobierno griego entre 2015 y 2019, anunció un proceso de «reconstrucción» tras la aplastante derrota ante la derecha. «No hace falta ni decir que en este proceso de reconstrucción yo seré el primero en someterme al juicio de los afiliados», anunció. «Vamos a convocar a la militancia para juzgarnos a todos. El resultado es negativo para nosotros, hemos sufrido una seria derrota electoral», reconoció.

La repetición electoral no sólo confirmó el triunfo de la derecha, sino también la entrada en el Parlamento de varios partidos de ultraderecha. Vasilis Stiga, presidente del partido ultra Espartanos, heredero de los neonazis de Amanecer Dorado, celebró su éxito electoral y agradeció el apoyo de Ilias Kasidiaris, uno de sus ex dirigentes, actualmente en prisión. “Los espartanos hemos venido a unir, no a dividir. Después de un tiempo habrá una voz nacional en el Parlamento”, aseguró.