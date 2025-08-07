Monty Python vuelve y en forma de sellos: el servicio postal británico anuncia una colección imprescindible para fans de Los caballeros de la mesa cuadrada

El humor de Monty Python aterriza en los sobres británicos. El Royal Mail ha anunciado este jueves el lanzamiento de una serie especial de sellos que rinde homenaje al inconfundible estilo cómico del grupo, convertido en todo un referente cultural desde finales de los años 60.

La colección incluye diez diseños distintos que capturan algunas de las escenas más memorables del grupo. Seis de ellos están inspirados en el legendario programa de televisión Monty Python’s Flying Circus, emitido entre 1969 y 1974, con estampas como La Inquisición Española, El Ministerio de Andares Tontos, El loro muerto o El organista desnudo.

Los otros cuatro sellos conmemoran el medio siglo de Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (Monty Python and the Holy Grail), película de culto estrenada en 1975. En uno de los diseños aparece el célebre Caballero Negro, desmembrado pero desafiante, con su famosa frase: “No es más que un rasguño”.

Los sellos ya están disponibles para reservar desde el 7 de agosto y podrán adquirirse en oficinas de correos del Reino Unido a partir del 14 de agosto.

David Gold, director de asuntos externos del Royal Mail, destacó que esta emisión “celebra una obra que ha dejado una huella imborrable en la historia de la comedia durante casi sesenta años”.

Michael Palin, uno de los miembros fundadores del grupo, se mostró encantado con la iniciativa y bromeó: “¡Estoy muy contento de compartir sello con el organista desnudo!”.

Monty Python estuvo formado por seis integrantes: Michael Palin, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam y Graham Chapman. Su particular mezcla de sátira, surrealismo y humor irreverente redefinió la comedia británica, no solo en televisión, sino también en el cine, con títulos emblemáticos como La vida de Brian, El sentido de la vida y And Now for Something Completely Different.

Aunque el grupo dejó de trabajar de forma regular en los años 80, los miembros restantes se reunieron en 2014 para una serie de espectáculos en directo. Graham Chapman falleció en 1989 a causa de un cáncer, mientras que Terry Jones murió en 2020 tras luchar contra una forma rara de demencia.