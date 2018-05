Motín en la cárcel de la sede de la policía secreta chavista

El régimen de Nicolás Maduro ordenó retomar El Helicoide, uno de los mayores centros de detención de presos políticos de Venezuela, después de que sus instalaciones fueran tomadas por los prisioneros. Mensajes grabados desde el centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) informaron que los presos políticos habían decidido unirse a los reos comunes para protestar por las condiciones infrahumanas a los que son sometidos y las constantes violaciones de los derechos humanos.

Los testimonios recogidos apuntan a que el motín comenzó cuando dos agentes del Sebin propinaran una brutal paliza a uno de los prisioneros desfigurándole el rostro. «Éste es El Helicoide, tenemos esto tomado por los muertos aquí adentro, y por los menores de edad que aquí todos los días son torturados, porque hoy casi matan a otro compañero por orden de uno de los funcionarios», declaró uno de los presos políticos desde dentro del recinto. «Están lanzando bombas lacrimógenas y disparando contra nosotros. Estamos pidiendo la presencia del fiscal general para que llegue a este lugar. Mientras tanto, no vamos a ceder, así nos maten», agregó el mensaje de voz.

Según testigos que se encontraban fuera del centro, cerca de un centenar de agentes de la Guardia Nacional llegaron al lugar. La presidenta de la ONG Venezuela Awareness Foundation, Patricia Andrade, que vela por los derechos de los presos políticos en Venezuela, expresó su preocupación por el uso de gases lacrimógenos. «Ellos se encuentran en zonas donde no hay ventanas, ahí casi no hay ventilación. Si les tiras unas bombas, los ahogas», señaló. El Helicoide alberga a alrededor de un centenar de presos políticos, incluyendo estudiantes menores de edad que fueron arrestados durante las manifestaciones del año pasado, explicó Andrade.

Algunos de los prisioneros llevan años allí, aún cuando en realidad el presidio está diseñado para detener brevemente a personas detenidas durante los procesos de investigación.

A través de las redes sociales, se difundió la imagen de la lista de los presos políticos que se encuentran en el presidio. Nombres como Gregory Sanabria, Renzo Prieto, Ángel Vivas, Lorent Saleh, Daniel Ceballos, Eduardo y Otoniel Guevara destacan en la hoja escrita a mano. Precisamente la madre de Saleh explicaba que «la situación estaba fuera de control porque el Gobierno había prometido a los presos comunes su traslado a diferentes cárceles y no está cumpliendo».

Algunos detenidos no han llegado a ser presentados ante la corte. Entre los presos, también se encuentra el ciudadano estadounidense Joshua Holt, quien fue arrestado en Caracas después de haberse casado con una ciudadana venezolana y está acusado de terrorismo por el régimen.

Las cárceles venezolanas, conocidas en todo el mundo como verdaderos infiernos en la tierra, han sido el centro de frecuentes motines que trágicamente han terminado con decenas de muertos. En marzo, cerca de 70 prisioneros perdieron la vida en una prisión ubicada en la Ciudad de Valencia tras producirse un incendio durante un motín,

Mientras, el presidente Nicolás Maduro, aseguró en el cierre de campaña que Venezula da «una lección de democracia» al mundo en las elecciones presidenciales y legislativas del domingo. «El pueblo de Venezuela dará una lección de democracia al mundo el domingo», expresó desde el Palacio de Miraflores. Maduro aseguró que Venezuela tendrá «buenas elecciones y un resultado satisfactorio para el pueblo de Venezuela» y animó a los inversores. «Hemos definido una agenda económica de 15 motores y en todos los motores está abierta la posibilidad de inversiones muy productivas», dijo.

Para buena parte de la oposición de Venezuela y sus seguidores, este domingo no hay elecciones presidenciales, por lo que piden su boicot. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera que los comicios no cumplen con las condiciones mínimas de justicia y transparencia. «La MUD no reconoce el evento que va a realizar el Gobierno nacional unido al (partido de Gobierno) PSUV y a un Consejo Nacional Electoral que no ha dado la talla para ser un árbitro realmente imparcial», aseguró el diputado Juan Pablo Guanipa.