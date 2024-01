El motivo por el que el portaaviones HMS Queen Elizabeth no está en la misión aeronaval del Mar Rojo

Las peticiones para que Reino Unido envíe al Mar Rojo su portaaviones HMS Queen Elizabeth no pueden prosperar debido a la falta de tripulación en uno de los barcos de apoyo que forman parte del grupo de ataque, el RFA Ford Victoria, ‌que en momentos de normalidad opera con una tripulación de 100 personas y que actualmente trabaja con una tripulación mínima. El diario The Telegraph informó recientemente que ninguno de los dos portaaviones británicos está en condiciones de participar en la misión para proteger el tráfico marítimo comercial de esta zona debido a la crisis de reclutamiento que afecta a las Fuerzas Armadas.

En las últimas tres semana, Reino Unido y Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra los rebeldes hutíes por sus ataques a buques de carga en el Mar Rojo. El primer ministro Rishi Sunak advirtió que "seguiría tomando medidas" si los rebeldes respaldados por Irán frenan su ofensiva contra intereses occidentales. ¿Enviará uno de los portaaviones de la armada británica?

El citado periódico asegura que el RFA Fort Victoria, considerado el único buque de apoyo sólido capaz de proporcionar al grupo de ataque del portaaviones Queen Elizabeth la suficiente cantidad de aviones y municiones para un despliegue completo, no puede navegar por falta de marineros. Fuentes de Defensa dijeron que el portaaviones no "depende" del buque y podría desplegarse sin él. Además, informaron que tanto el HMS Queen Elizabeth como el HMS Prince of Wales se encuentran actualmente preparados en Portsmouth.

Lord West, ex comandante de la Royal Navy británica, dijo al respecto: "Es extraordinario que cuando las cosas empezaron a calentarse en la región del Mar Rojo no se tomara la medida inmediata de enviar un portaaviones allí". A su juicio, ‌“si tuviéramos un portaaviones allí, podríamos haber tenido 24 aviones a sólo 100 millas de Yemen listos para salir en cualquier momento y volver a atacar”.

La semana pasada, cuatro aviones de combate Typhoon de la RAF, apoyados por un avión cisterna de reabastecimiento de combustible Voyager, utilizaron bombas guiadas para realizar ataques de precisión contra dos de las instalaciones hutíes en Yemen.