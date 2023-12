Muere Jacques Delors, figura destacada de la integración europea

Jacques Delors, apóstol inquebrantable de la integración europea, padre del euro y efímera esperanza de la izquierda francesa en las elecciones presidenciales de 1995, ha fallecido este miércoles a la edad de 98 años, confirmó su hija Martine Aubry a la Agencia France-Press. El expresidente de la Comisión Europea «murió esta mañana en su domicilio de París mientras dormía», anunció el alcalde socialista de Lille.

El que fuera ministro de Economía del expresidente François Mitterrand y figura destacada del socialismo francés frustró las esperanzas de la izquierda al negarse a presentarse a las elecciones presidenciales de 1995 en Francia cuando era el claro favorito en las encuestas.

Retiró su candidatura seis meses antes en televisión ante 13 millones de telespectadores. «Voy a cumplir 70 años, llevo 50 trabajando incansablemente y es más razonable, en estas circunstancias, plantearse un estilo de vida más equilibrado entre la reflexión y la acción», dijo entonces, dejando atónitos a millones de ciudadanos franceses.

«No me arrepiento, pero no digo que tuviera razón», declaró a la revista Le Point en 2021 sobre aquellas palabras. «Estaba demasiado preocupado por la independencia y me sentía diferente de los que me rodeaban. Mi forma de hacer política no era la misma».

Desde Bruselas, donde permaneció una década al frente de la Comisión –desde 1985 hasta 1995–, Delors desempeñó el papel de arquitecto en la configuración de los contornos de la Europa contemporánea. Fue uno de los artífices de la creación del mercado único, de la firma de los acuerdos de Schengen, del Acta Única Europea, del lanzamiento del programa de intercambio de estudiantes Erasmus, de la reforma de la política agrícola común y, sobre todo, de la puesta en marcha de la unión económica y monetaria que condujo a la creación del euro.

Con sus grupos de reflexión, el Club témoin y Notre Europe –que más tarde se convirtió en el Institut Jacques-Delors y tiene sedes en París, Bruselas y Berlín–, defendió hasta la extenuación un refuerzo del federalismo europeo, pidiendo más «audacia» en un momento de Brexit y ataques de «populistas de todo pelaje». En marzo de 2020, hizo un llamamiento a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para que mostraran una mayor solidaridad en un momento en que se debatía una respuesta común a la pandemia de Covid-19.