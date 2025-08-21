Kim Jong-un califica de "heróicas" a las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia en pleno momento de tensión por la guerra de Ucrania

El líder norcoreano Kim Jong-un ha manifestado su profunda admiración por las tropas de su régimen desplegadas en apoyo a Rusia en la Guerra de Ucrania. Durante un encuentro con sus mandos militares, Kim expresó su gratitud hacia los soldados que sirven en la región de Koursk, destacando la valentía de su ejército.

KCNA, la agencia de prensa oficial de Corea del Norte, reveló las declaraciones de Kim Jon-un, quien enfatizó el papel crucial de sus tropas en el conflicto actual. "Tenemos un ejército heroico", subrayó, reafirmando su compromiso con la intervención militar.

El vínculo militar entre Rusia y Corea del Norte ha experimentado un significativo fortalecimiento en los últimos meses. La firma de un acuerdo de defensa mutua durante la visita de Putin a Pyongyang marcó un punto de inflexión en su relación estratégica, consolidando su alianza.

Despliegue militar e implicaciones geopolíticas

La confirmación de la participación de tropas norcoreanas en la línea de frente representa una escalada importante en su intervención. Informes de inteligencia sugieren que más de 10,000 soldados y equipamiento militar especializado fueron enviados a la región de Koursk en 2024.

Kim Jong-un utiliza este despliegue como una herramienta para fortalecer la imagen de su régimen, tanto a nivel interno como en el escenario internacional. La estrategia busca proyectar una imagen de poder y relevancia a nivel global, aprovechando su alianza con Rusia.

Las declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas. El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos de mediación por la paz en Ucrania, pero Vladimir Putin mantiene una postura firme respecto al conflicto, sin mostrar disposición para dialogar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.