Muere una niña de 14 años tras una cirugía de aumento de pecho: el padre se enteró en el funeral

La joven Paloma Nicole Arellano, de 14 años, falleció tras someterse a una cirugía de aumento mamario en una clínica privada de Durango, México. La intervención se realizó sin el conocimiento del padre, quien asegura que solo se enteró de lo ocurrido durante el funeral de su hija.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Dr. V. M. R. G., con la autorización de la madre, P. J. E. Q., pero sin el consentimiento paterno. La operación derivó en complicaciones médicas severas, incluyendo una parada cardiorrespiratoria, inflamación cerebral, y posterior inducción a coma e intubación. Tras una semana hospitalizada, Paloma perdió la vida, dejando abiertas múltiples interrogantes sobre las circunstancias de la intervención.

El padre relató haber recibido inicialmente información confusa sobre el estado de salud de su hija. Le comunicaron que había dado positivo por Covid y que se encontraba de viaje, para luego informarle que estaba gravemente hospitalizada. Al llegar al centro médico, la encontró entubada, y en un primer momento se le dijo que su estado se debía a complicaciones respiratorias. Posteriormente, se reveló que había sido sometida a una cirugía estética no autorizada.

A través de redes sociales, el padre ha denunciado lo que considera un acto de negligencia criminal. Entre las irregularidades señaladas, destaca el presunto falseamiento del certificado de defunción, en el que se consignó “enfermedad” como causa de muerte.

Su demanda incluye una investigación exhaustiva que involucre al médico, a la madre, al hospital, al personal administrativo y a cualquier persona que pudiera estar implicada en un posible encubrimiento.