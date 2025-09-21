Una mujer armada con tres cuchillos amenaza con "matar" migrantes que se alojaban en un hotel en Reino Unido

Nina Manley, de 51 años, fue juzgada tras amenazar con matar migrantes mientras estaba armada con tres cuchillos. El incidente ocurrió en un hotel de North Petherton, Somerset, Reino Unido, cuando Manley, bajo los efectos del alcohol y drogas, creyó que ese establecimiento albergaba personas migrantes, según informó The Sun.

Testigos y personal del hotel alertaron a la policía luego de que Manley expresara su intención de violencia, según consta en el tribunal de Taunton. En su defensa, Manley admitió que había visto vídeos difundidos por figuras de extrema derecha como Tommy Robinson y Nigel Farage, los cuales, según la acusación, influyeron en su comportamiento.

La fiscalía sostuvo que las amenazas de Manley fueron tomadas en serio: ella dijo frases como “estoy cabreada y voy a matar a alguien” al ser confrontada por la policía. Por su parte, la defensa argumentó que sus actos tuvieron más de bravuconería que de intención real de cometer violencia, invocando que Manley tiene un trasfondo militar y la pérdida de un hermano en Afganistán como factores que podrían haber influido en su estado emocional.

En el juicio, Manley se declaró culpable de realizar amenazas de muerte. Fue condenada, pero la sentencia fue suspendida por 12 meses, con la condición de no repetir conductas violentas y de recibir posiblemente tratamiento o supervisión.