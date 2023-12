Una mujer que estuvo muerta durante 40 minutos revela lo que vio antes de ser resucitada

Kirsty Bortoft, madre de tres hijos, de Scarborough, North Yorkshire, sorprendió a médicos y seres queridos al compartir su extraordinaria experiencia tras morir durante 40 minutos antes de ser resucitada. La mujer de 49 años, coach emocional, entró en coma después de sufrir un paro cardíaco en su casa el 29 de enero de 2021.

Según su pareja Stu, Kirsty fue encontrada "sin vida" en el sofá con los ojos bien abiertos. Los médicos lograron resucitarla después de 40 minutos, pero su regreso a la vida trajo consigo una revelación única.

Durante su breve paso por el más allá, Kirsty asegura haber vivido una experiencia "mágica" que la llevó a una comprensión más profunda de la vida. En sus propias palabras: "Nadie en ese momento sabía lo que estaba pasando aparte de mi familia, pero mi amiga psíquica se puso en contacto con mi hermana y le preguntó qué estaba pasando".

Kirsty afirmó que su espíritu estaba presente en la sala de su amiga psíquica, donde le pedía que escribiera notas para sus hijos y su padre. Kirsty sostiene que su conciencia estaba fuera de su cuerpo, proporcionando información detallada sobre su situación.

"Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información. Me di cuenta de que no mueres, tu cuerpo sigue adelante y mi misión aquí aún no ha terminado", compartió Kirsty.

La mujer atribuye su rápida recuperación a la meditación. Después de diez días, las radiografías revelaron sorprendentes mejoras en sus pulmones, con cicatrices prácticamente desaparecidas.

Kirsty también destaca el papel crucial de la comunidad en su regreso a la vida. Amigos, grupos de meditación y personas de todo el mundo se unieron en una "ola de trabajo de curación", orando y meditando por su recuperación.

Aunque su historia desafía la comprensión convencional de la vida y la muerte, Kirsty Bortoft continúa su viaje con una perspectiva renovada y una misión clara: despertar, crecer y refinar las vibraciones en este viaje llamado vida.