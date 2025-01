El mundo según Trump: más EE UU y menos China (I)

La política exterior de la nueva Administración Trump 2 ha sido anunciada en el periodo de interregno por el propio Trump, y en las sesiones de confirmación en el Senado del nuevo secretario de Estado Marco Rubio así como en el discurso de Steve Witkoff, el enviado especial presidencial para Oriente Medio y amigo muy cercano de Trump. Un único mensaje con dos estilos diferentes, el estilo directo, casi brutal y sin contemplaciones del presidente, y los discursos firmes con los enemigos y adversarios, pero manteniendo las formas y con mensajes más conciliadores hacia aliados y amigos sin contradecir, más bien subrayando, los avisos a navegantes del presidente. Trump expresó en términos muy simples su política exterior: acabar con las guerras del presente, reforzar a los EE UU y evitar la tercera guerra mundial.

Marco Rubio estuvo muy sólido y estructurado en sus sesiones de confirmación en el Senado y fue ratificado por unanimidad, por el contrario Hilary Clinton y John Kerry tuvieron algunos votos en contra y ausencias (abstenciones) y los republicanos de Trump 1 Rex Tilerson y Mike Pompeo pasaron justitos el umbral de los 51 votos favorables para ser confirmados. El nuevo Secretario de Estado ha definido claramente los tres principios rectores de la política exterior de esta Administración: primero la seguridad nacional de los EE UU, segundo recuperar la fortaleza y liderazgo de los EE UU y tercero trabajar para la prosperidad del país y de sus compatriotas, es decir, reforzar e impulsar la economía y el comercio exterior estadounidenses.

El ya mencionado Steve Witkoff, abogado e inversor inmobiliario, íntimo amigo del presidente Trump, va a tener mucho más peso en el diseño de la política exterior de lo que pudiese sugerir su puesto de enviado especial para Oriente Medio. Witkoff ha definido los objetivos de la política exterior estadounidense por encargo del presidente ante la multitud enfervorecida del Capital One Arena: 1. Respeto a la soberanía, defensa de los intereses, seguridad e integridad territorial de los EE UU. 2. Generar prosperidad, riqueza y progreso económico para la Nación. 3. Practicar una diplomacia valiente, tomando decisiones audaces y construyendo alianzas sólidas. 4. Reciprocidad y responsabilidad en las relaciones bilaterales, dijo literalmente «se acabaron los cheques en blanco». 5. Las alianzas deben ser equilibradas, en clara referencia a que Europa debe implicarse más en su propia defensa. 6. Witkoff insistió: «Queremos un mundo en paz, seguro, estable y equilibrado y trasladar esta filosofía al Oriente Medio». Como puede comprobarse ambos mensajes están en perfecta sintonía y expresados así no pueden ser criticados, esperemos que la ejecución de los mismos no cause tensiones con los aliados o que perturbe los frágiles equilibrios sobre los que se sustenta el maltrecho orden mundial.

Ha causado honda preocupación en algunos gobiernos europeos la advertencia de Trump a quienes no se esfuerzan lo suficiente con su propia defensa y la de sus aliados, no sólo en cuanto al gasto de defensa, también en la actitud y el compromiso con la seguridad colectiva. Marco Rubio subrayó de manera enfática que los EE UU están comprometidos con la OTAN, que comparten principios y valores con sus socios y que entre sus objetivos prioritarios está el de reforzar la Alianza Atlántica, pero que necesitan que «nuestros aliados se ayuden a sí mismos». Hay una nueva categoría en la política exterior estadounidense, el aliado no fiable, antagonista o incluso aliado adversario. Todo jefe de Estado o de Gobierno que sea de un signo ideológico completamente contrario entra en esta categoría. Hoy los amigos son Meloni, Orban, Milei. El problema no son los afines a esta administración, son los apoyos prestados por el nuevo todopoderoso Elon Musk a partidos claramente antidemocráticos y de filiación filo-nazi o filo-fascista, la AfD en Alemania o a un repulsivo filo-fascista inglés Steven Yaxley-Lennon que se hace llamar Tommy Robinson y que es el líder del partido ultra derechista filo-fascista English Defence League. Musk había apoyado al líder del antiguo UKIP, hoy Reform Party, Nigel Farange, le dio la espalda diciendo que «no tiene lo que hay que tener».

En cuanto a la crítica Trump sobre el gasto de defensa de los miembros de la OTAN, la ministra portavoz del gobierno de España dijo que tenemos el cuarto gasto militar entre los aliados europeos, lo que es completamente erróneo. En la OTAN el primero es Polonia con el 4,2 por ciento del PIB, el segundo es Estonia con el 3,5 (ambos países lo van a incrementar notablemente en próximos presupuestos), el tercero es EE UU con el 3,4, el cuarto Letonia con 3,15 y no España y el quinto Grecia con 3,10 de su PIB. España está en el vagón de cola de los 32 miembros de la OTAN, con un presupuesto que equivale al coste de un solo portaviones de la marina de guerra estadounidense de la clase «Gerald Ford», contando barco, armamento defensivo, radares y aviones.

Los aliados tenemos que tener muy presente que el mundo está en una situación muy peligrosa. Las guerras de Ucrania y Oriente Medio son solo un aviso de lo que podemos llegar a sufrir en los próximos años. El terrorismo sigue siendo un problema gravísimo que no dejará de golpear y me temo que después de la caída del régimen de Bashar Al Asad, si los turcos atacan los campamentos de los Kurdos de la SDF (Fuerzas de Defensa Sirias, las milicias anti Al Assad lideradas por los Kurdos iraquíes) que tienen en custodia a miles de yihadistas de Al-Qaeda (la mayoría de la rama siria Al-Nusra) y de DAESH, muchos se integrarán en células que operan en Oriente Medio y otros volverán a sus países de origen. No hay que olvidar que no pocos son nacionales de países europeos y volverán a Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido o España. Sí, a España también.

Las tensiones que nos esperan van a estar alimentadas por la carrera para dominar las fuentes de energía, las materias primas de valor estratégico (vanadio, titanio, cadmio, litio o fosfatos, por mencionar unos pocos). China controla ya las principales fuentes de litio del mundo y tiene cerrados acuerdos de explotación minera con Afganistán, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y un número creciente de naciones africanas, muy especialmente en las que se produce uranio y otros minerales esenciales para la defensa y la industria. Los chinos están expulsando a Francia de su zona de influencia en África y compitiendo con EE UU y España en Iberoamérica.

El control de las vías marítimas va a ser la fuente de muchas tensiones y está siendo ya central: China sabe que su economía puede verse estrangulada con el control del Estrecho de Malaca, por lo que quiere dominar el Canal de Panamá (información de inteligencia y de fuentes abiertas no deja lugar a la menor duda al respecto). La rivalidad de los EE UU y de Occidente, por lo menos los que han entendido que el expansionismo agresivo chino es un grave riesgo para la paz y la seguridad mundiales, va a definir y será el elemento central en el mandato de Trump 2. Esta cuestión está en el centro de sus declaraciones sobre Groenlandia o el canal de Panamá, donde el secretario de Estado Marco Rubio aseguró en el Senado que se estaban instalando a ambas orillas del canal multitud de empresas chinas de carácter claramente dual es decir civil y militar. Estas empresas de titularidad estatal podrían convertirse en medios para dominar el canal y estrangular la economía mundial, bloqueando el paso de barcos mercantes y de la marina de guerra de los EE UU. En el caso de Groenlandia, territorio de 2.077.000 km2 y una población de 58.000 habitantes, el 75 por ciento de los cuales quiere «romper los lazos coloniales con Dinamarca». ¿Cuánto tiempo sería verdaderamente independiente un país de 58.000 habitantes y un territorio inmenso e inabarcable, sin caer en las redes de influencia de China de Rusia o de ambos a la vez?

China ha desarrollado unas fuerzas armadas que ya no son un elemento de control interior, que lo siguen siendo, sino ante todo una formidable fuerza capaz de proyección exterior. China se ha lanzado a una carrera armamentística con nuevos portaviones, submarinos nucleares de ataque y lanzamisiles de nueva generación, misiles hipersónicos, cazabombarderos de 6ª generación, drones asesinos, y una carrera por el dominio militar de espacio y la estratosfera. Esto implica un riesgo inmenso, el desarrollo de armas que puedan provocar un ataque de pulso electromagnético (EMP en sus siglas en inglés), que nos enviaría otra vez a la Edad Media, ya que destruiría cualquier sistema que esté conectado y que genere electricidad. Todo esto sin olvidar la guerra híbrida y guerra gris que llevan a cabo tanto Rusia como China (ciberguerra, espionaje industrial, ciberespionaje, desinformación y manipulación, corrupción de políticos, funcionarios o de informadores para ganarse adeptos e influencia en gobiernos y medios de comunicación occidentales). Trump 2 no buscará el enfrentamiento con China, pero si una estrategia de mucho mayor firmeza y de alerta y vigilancia permanente ante la creciente huella de China en el mundo.

(La segunda parte de este análisis se centrará en los planes y la hoja de ruta de la Administración Trump 2 sobre Rusia, Europa, Oriente Medio, Irán, Iberoamérica y, especialmente, Venezuela y África).