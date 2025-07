Netanyahu tras el anuncio del alto el fuego de Trump: "No habrá un Hamás. No volveremos a eso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes en su red social Truth Social que Israel "ha aceptado las condiciones necesarias" para alcanzar un alto el fuego de 60 días con Hamás en la Franja de Gaza. Durante la potencial tregua de dos meses, Trump declaró que "trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra", resumiendo así los resultados de las reuniones que altos cargos estadounidenses mantuvieron el martes en Washington con el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer, de visita en el país.

El presidente de EE UU afirmó que Catar y Egipto entregarán la "propuesta final" a Hamás y que espera que "por el bien de Oriente Medio, que Hamás acepte este acuerdo, porque no mejorará, sino que empeorará". Ni Tel Aviv ni Hamás han respondido de inmediato a la publicación de Trump, que parecía referirse a la misma propuesta de alto el fuego temporal que se ha estado debatiendo durante los últimos meses. Las conversaciones se estancaron, principalmente porque las partes no convergen en lo que debería ocurrir al final de dicha tregua: Israel exige mantener la capacidad de reanudar los combates, mientras que desde Hamás busca que el alto el fuego temporal se convierta en permanente.

Mientras tanto, los medios de comunicación israelíes han estado ofreciendo informes contradictorios sobre si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, esta vez sí estaría dispuesto a ceder y caminar hacia una pacificación en Gaza o si, por el contrario, va a seguir en el lugar en el que está y donde lo quieren sus socios más extremistas de su coalición de gobierno.

El telediario del Canal 12 informó que, en efecto, Netanyahu se mostraba más flexible, según un miembro del gabinete, mientras que el noticiero del Canal 13 citó sus palabras durante una reunión de seguridad a principios de esta semana en la que habría asegurado sobre Gaza: "Tenemos que matar a toda persona que porte un arma. Nada menos que esto". Todos estos movimientos suceden en el preludio de un viaje de Netanyahu a la Casa Blanca la próxima semana para reunirse con un Trump que ha dicho que será "muy firme" con el mandatario israelí sobre la necesidad de poner fin a la guerra en Gaza y quien predice, no por primera vez, que pronto se alcanzará un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. "Creo que tendremos un acuerdo la próxima semana" afirmó.

Las negociaciones siguen siendo mediadas por el enviado de EE UU a Medio Oriente, Steve Witkoff, y su última propuesta contempla la liberación por parte de Hamás de 10 rehenes israelíes vivos y la devolución de los cuerpos de 18 fallecidos durante un alto el fuego de 60 días.

El resto de los rehenes serían liberados si se alcanza un alto el fuego permanente. Fuentes de Hamás informaron al periódico londinense Al-Sharq Al-Awsat que la respuesta de la organización islamista a la propuesta de Witkoff fue, en general, positiva, aunque con condiciones. La propuesta actualizada presentada por Hamás prevé que la liberación de los 10 rehenes se distribuya de forma más escalonada a lo largo de la tregua, en lugar de en dos tandas durante el primer y el séptimo día, como preveía la oferta estadounidense. La fuente afirmó que este cambio buscaba evitar que Netanyahu abandonara las conversaciones de un alto el fuego permanente tras la liberación de los rehenes, o que se negara a participar en ellas por completo, como hizo durante el alto el fuego anterior en enero.

Por su parte, el primer ministro israelí se ha reunido con su gabinete y las posturas continúan enfrentadas. Entre los que no desean un alto el fuego, figuran los ministros Itamar Ben Gvir y Betsalel Smotrich, quienes también contemplan una ocupación de Gaza de uno u otro modo, mientras que otros, como el ministro de Asuntos Exteriores Guiedon Sa’ar, consideran que habría que alinearse con la postura de Trump. En su primera intervención tras el anuncio del presidente estadounidense, Netanyahu insistió en la eliminación completa de Hamás: "No habrá un Hamás. No habrá un Hamastán. No volveremos a eso. Se acabó", aseguró ayer durante una reunión organizada en relación con el oleoducto Trans-Israel.

Hamás tiene en su poder hasta 50 rehenes

Mientras tanto, los grupos terroristas en la Franja de Gaza mantienen a 50 rehenes, incluyendo 49 de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023. Se cree que veinte están vivos y existe gran preocupación por el bienestar de otros dos, según han informado en las últimas semanas diferentes oficiales israelíes. Entre los 50, figuran los cadáveres de al menos 28 personas, cuya muerte ha sido confirmada por el Ejército israelí. Hamás también tiene en su poder el cuerpo de un soldado muerto en Gaza en 2014.