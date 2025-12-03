Acceso

Internacional

Oriente Próximo

Netanyahu tras el incidente en Rafah con varios soldados heridos: "Responderemos en consecuencia"

El primer ministro israelí convocó de urgencia la reunión tras conocer el incidente con milicianos palestinos

(Foto de ARCHIVO) August 11, 2025, Nablus, West Bank, Palestine: Israeli infantry force seen withdrawing from Palestinian homes during a raid at the Balata refugee camp. Violence in the city that Israel has occupied since 1967 has surged throughout the Gaza war that began in October 2023. At least 968 Palestinians, including militants and civilians, have been killed by Israeli soldiers or settlers since the Gaza war broke out. Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh 11/08/2025 ONLY FOR USE I...
O.Próximo.- Heridos cuatro militares israelíes en un supuesto ataque armado en el sur de la Franja de GazaCONTACTO vía Europa PressEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

Al menos cuatro soldados israelíes resultaron heridos, uno de ellos en estado grave, en combates que estallaron en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, este miércoles, informó el Ejército de Israel.

En un comunicado recogido por EFE, el Ejército indicó que las tropas se encontraron en Rafah, zona bajo total control israelí, "con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina", lo que desencadenó combates.

En el enfrentamiento, un soldado israelí quedó gravemente herido y otros tres, entre ellos un suboficial, sufrieron heridas moderadas. "Los soldados fueron evacuados al hospital para recibir atención médica y se ha notificado a sus familias", detalló el Ejército.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado deseó "una pronta recuperación a los heroicos soldados" y acusó a Hamás de "continuar violando el acuerdo" al estar llevando a cabo "actos terroristas" contra sus fuerzas. "Nuestra política es clara: Israel no tolerará daños a los soldados y responderá en consecuencia", advirtió.

La situación en Rafah es delicada, puesto que continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás, aunque Israel eleva esta cifra a centenares, en túneles, lo que está desencadenando este tipo de incidentes.

Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de "capturarlos o eliminarlos", a no ser que se rindan y entreguen sus armas.

Hamas, sin embargo, ha venido advirtiendo de que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas