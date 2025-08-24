El nuevo logo de unos restaurantes en EE UU desata la furia de los seguidores de Trump: "Es un sin sentido woke"

La empresa, fundada en 1969 y con 660 establecimientos especializados en cocinatradicional country, sustituyó su emblemático logo que mostraba al "Tío Herschel" (pariente real del fundador) por un hexágono amarillo minimalista con el nombre de la marca. Este cambio impulsado por la directora general Julie Felss Masino, quien había declarado que la compañía ya no era "tan relevante como en el pasado", desencadenó inmediatamente una tormenta política en redes sociales.

Reacciones desde la esfera trumpista

Donald Trump Jr. encabezó las críticas a través de su cuenta de X exclamando: "WTF, ¿qué está pasando en Cracker Barrel?". El mensaje se hizo eco de las acusaciones de cuentas conservadoras que tacharon el nuevo diseño de "estéril y sin alma". El congresista republicano Byron Donalds, candidato a gobernador de Florida, afirmó que "nadie pidió esta remodelación woke" y exigió devolver la grandeza a la marca usando el eslogan de su padre.

Las consecuencias financieras no se hicieron esperar: las acciones de la compañía cayeron un 7.2% en la bolsa de valores, con una pérdida valorativa de 94 millones de dólares. Mientras tanto, dentro de los restaurantes las opiniones estaban divididas: algunos empleados lamentaban la pérdida de identidad, mientras que clientes como Kathy Brondolo, de 67 años, consideraban que lo importante era "seguir viendo el logo en la carretera" manteniéndose sin cambios el menú y la decoración tradicional. Expertos en marketing como David Reibstein de la Universidad de Pensilvania señalaron que, aunque estos refrescamientos de marca son comunes, el caso ilustra la sensibilidad política de la clientela tradicional de estados republicanos.