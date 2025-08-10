Iglesia
Los obispos franceses piden frenar el ascenso de un cura condenado por violación
Dominique Spina, condenado en 2006 por violar a un menor, fue nombrado canciller diocesano por el arzobispo de Tolosa, desatando la reacción de la Conferencia Episcopal
La Iglesia Católica en Francia se encuentra en el centro de una nueva polémica tras la decisión del arzobispo de Tolosa, Monseñor Guy de Kerimel, de nombrar como canciller diocesano al sacerdote Dominique Spina, condenado en 2006 por la violación de un menor. La Conferencia Episcopal ha solicitado públicamente que se reconsidere el nombramiento, en un comunicado emitido el 10 de agosto de 2025.
La reacción no se ha hecho esperar. Fieles, asociaciones de víctimas y colectivos católicos han expresado su profunda preocupación ante lo que consideran una decisión incomprensible.
Spina fue condenado por haber violado a un joven de 16 años en 1993, y cumplió cinco años de prisión, uno de ellos con suspensión de pena. Su regreso a un cargo de responsabilidad dentro de la diócesis ha sido interpretado por muchos como una falta de sensibilidad hacia las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Monseñor de Kerimel ha defendido su decisión apelando a la misericordia cristiana, asegurando que Spina “no tiene nada que reprocharse” en su nuevo rol, centrado en tareas administrativas y de asesoría.
