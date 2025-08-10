Francia mantiene la alerta máxima por un fuego "gigantesco" que amenaza con extenderse a España

Las autoridades francesas mantienen la alerta naranja por ola de calor en Aude, donde las temperaturas alcanzarán los 40°C este domingo, con vientos de hasta 55 km/h que podrían avivar las llamas del incendio que ya ha calcinado 16.000 hectáreas. Aunque el fuego está contenido desde el jueves, los equipos de emergencia advierten que no se extinguirá completamente "en varias semanas" y monitorean de cerca su posible reactivación.

La amenaza persiste

El coronel Christophe Magny, al mando de las operaciones, explicó que los bomberos trabajan en una vigilancia reforzada de 90 kilómetros de perímetro, especialmente cerca de la costa mediterránea y la carretera hacia España, donde las llamas estuvieron a punto de cruzar la frontera el miércoles. Excavadoras han despejado 10 kilómetros de accesos para facilitar el trabajo en zonas de vegetación densa y difícil topografía.

El balance provisional reporta una mujer fallecida, cinco heridos civiles (uno con quemaduras graves) y 19 bomberos lesionados. Además, 36 viviendas quedaron destruidas y más de 20 cobertizos agrícolas resultaron calcinados, aunque los equipos lograron salvar 3.000 edificios. Mientras se restablece el suministro eléctrico, tres municipios siguen sin servicio telefónico.

Las investigaciones preliminares sugieren que el incendio comenzó junto a una carretera, aunque aún se están determinando las causas exactas y posibles responsabilidades. Con condiciones meteorológicas adversas que persistirán en los próximos días, Francia mantiene movilizados todos sus recursos para evitar que el fuego recupere fuerza y amenace nuevamente a las comunidades locales y al territorio español.