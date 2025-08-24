El Papa recuerda a los cristianos masacrados por el yihadismo en Mozambique

“Expreso mi cercanía al pueblo de Cabo Delgado, en Mozambique, víctima de una situación de inseguridad y violencia que sigue causando muertes espantosas”, ha dicho el Papa León XIV en sus palabras este domingo al referirse al genocidio que sufren los cristianos a manos de los yihadistas en el país africano.

“Mientras hago un llamado para que no olvidemos a estos hermanos y hermanas nuestros, los invito a rezar por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio”, destacó.

Desde 2017, la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, sufre ataques yihadistas que han dejado más de 5.000 muertos y más de un millón de desplazados que necesitan ayuda humanitaria.

En las últimas semanas, se han intensificado los ataques, especialmente en los distritos de Chiure y Metuge. Aunque la situación ha sido olvidada por la comunidad internacional, el Papa la ha recordado hoy, subraya Aci Prensa.