Terrorismo
El Papa recuerda a los cristianos masacrados por el yihadismo en Mozambique
El llamamiento de León XIV resulta importante ante la indiferencia mundial en la que se desarrolla este genocidio
“Expreso mi cercanía al pueblo de Cabo Delgado, en Mozambique, víctima de una situación de inseguridad y violencia que sigue causando muertes espantosas”, ha dicho el Papa León XIV en sus palabras este domingo al referirse al genocidio que sufren los cristianos a manos de los yihadistas en el país africano.
“Mientras hago un llamado para que no olvidemos a estos hermanos y hermanas nuestros, los invito a rezar por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio”, destacó.
Desde 2017, la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, sufre ataques yihadistas que han dejado más de 5.000 muertos y más de un millón de desplazados que necesitan ayuda humanitaria.
En las últimas semanas, se han intensificado los ataques, especialmente en los distritos de Chiure y Metuge. Aunque la situación ha sido olvidada por la comunidad internacional, el Papa la ha recordado hoy, subraya Aci Prensa.
