Crisis diplomática
Salvini vuelve a cargar contra Macron después de que París llamara a consultas a la embajadora italiana: "Es un susceptible"
El viceprimer ministro italiano insiste en criticar a Macron, ahondando en la crisis diplomática
Matteo Salvini está cómodo con la crisis diplomática que ha desatado entre Italia y Francia. Tanto, que este fin de semana ha continuado lanzando insultos y criticando al presidente francés, Emmanuel Macron.
Salvini, viceprimer ministro italiano, del partido Lega -no es el mismo partido que el de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia- lleva criticando a Macron desde hace meses, pero elevó el tono días atrás cuando varios líderes europeos plantearon la idea de desplegar tropas de paz en Ucrania a fin de garantizar una posible paz en el territorio de Kiev.
El viceprimer ministro italiano no se anduvo con medias tintas. "Que coja el tren, el casco y el fusil y vaya él", vino a decir. Este y otros improperios provocaron que el Elíseo llamara a consultas a la embajadora italiana este mismo fin de semana por unos comentarios, a juicio de París, "inaceptables".
Eso no ha amilanado a Salvini, que este fin de semana ha continuado con sus críticas. El sábado, en un acto organizado por su partido, Salvini tildó a Macron de "susceptible". "¡Lleva meses insistiendo en la guerra, en el paraguas nuclear, en las bazucas, los misiles, el ejército europeo!", bramó. "¿Saben por qué? Porque Macron está en su punto más bajo de popularidad en su país. Así que de un día para otro ataca a Trump, otro día a Putin, otro día a Netanyahu y otro día al Gobierno italiano".
Mientras tanto, Meloni continúa guardando silencio.
