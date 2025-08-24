El responsable de una empresa municipal desata la polémica en Italia tras publicar un video conduciendo a 252 kilómetros por hora

Un video viral protagonizado por Vittorio Codeluppi, recién nombrado presidente de la empresa pública de aguas SAL (acrónimo de Società Acqua Lodigiana) situada en la provincia de Lodi (Lombardía, Italia), ha desencadenado una intensa controversia.

En las imágenes, Codeluppi conduce un coche de la marca Porsche a 252 km/h en una autopista alemana, generando un amplio debate sobre su comportamiento. El directivo, quien asumió su cargo el 29 de julio, compartió el video en redes sociales el viernes por la noche, provocando una oleada de reacciones críticas de diversos sectores políticos que califican su conducta como "deseducativa" e "inadecuada".

Codeluppi, con experiencia política desde 2012, ha intentado calmar la polémica argumentando que circulaba por un tramo sin restricciones de velocidad en Alemania."No cometí ningunairregularidad", manifestó en su defensa, subrayando que el video fue grabado el 15 de agosto.

Interrogantes sobre la grabación

La controversia se intensifica por las dudas sobre quién grabó el vídeo dado que en las imágenes se ve claramente que el conductor usa el teléfono móvil mientras conduce, lo que podría constituir una infracción del Código de Circulación.

Representantes de Lega, Fratelli d'Italia y otros miembros de la oposición han criticado duramente su comportamiento, argumentando que un funcionario público debe representar valores de responsabilidad social y civismo. El incidente ha generado una importante presión mediática y política, poniendo en entredicho la imagen de Codeluppi y su capacidad para liderar la empresa pública.