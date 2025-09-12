Un peligroso fugitivo en EE UU, arrestado tras más de 20 años huyendo: le paró un policía por una infracción de tráfico

Un hombre que permaneció esquivo a la justicia durante más de 23 años fue finalmente detenido, según informaron las autoridades federales. Juan Carlos Munoz, de 52 años, era reclamado por la Ashtabula County Sheriff's Office de Ohio, EE UU, por cargos pendientes de secuestro y agresión sexual grave desde principios de 2002. La captura se realizó mediante una operación coordinada entre el U.S. Marshals Service (la agencia policial federal de EE UU bajo el Departamento de Justicia) y el Northern Ohio Violent Fugitive Task Force (NOVFTF), una colaboración con las autoridades locales, quienes tras una meticulosa investigación lograron localizar e interceptar al sospechoso.

La búsqueda se intensificó durante el último año cuando el NOVFTF asumió directamente el caso. Los agentes siguieron puntualmente los movimientos de Munoz, identificándolo cuando abordaba un vehículo. Posteriormente, una parada de tráfico realizada por la Lake County Sheriff's Office permitió su identificación tras comprobar que utilizaba una identidad falsa.

"Después de 23 años eludiendo el arresto, capturamos a este peligroso fugitivo," ha declarado el mariscal Pete Elliott, destacando la complejidad de la investigación y la capacidad del equipo para resolver casos de larga data.

La investigación continúa abierta

Munoz fue trasladado al Lake County Jail, donde permanece retenido mientras se tramita su extradición a Ashtabula. Las acusaciones originales de secuestro y agresión sexual grave serán los ejes centrales del proceso judicial que se iniciará próximamente.

Las autoridades han manifestado que la investigación continúa abierta, sin descartar la posibilidad de nuevos desarrollos o revelaciones en torno al caso. La extradición marcará el inicio formal del proceso judicial contra Munoz, quien deberá responder ante la justicia por los cargos que motivaron su orden de búsqueda y captura.