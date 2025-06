Los peronistas arropan a Cristina Fernández en la Plaza de Mayo

En su primer día de condena, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la expresidenta argentina sentenciada por corrupción a seis años de prisión que cumplirá bajo arresto domiciliario, envió un fuerte mensaje político grabado a sus miles de militantes y simpatizantes que se concentraron en la histórica Plaza de Mayo. Fue un filoso y breve discurso que desenvainó a su vez contra sus enemigos políticos. «Me gustó escucharlos decir: ‘Vamos a volver’. Estoy en mi casa San José, firme y tranquila, con prohibición de salir al balcón. Qué cachivaches que son. Quiero agradecer las muestras de afecto, de corazón», comenzó diciendo la líder del peronismo a sus seguidores, para luego arremeter contra el Gobierno del presidente Javier Milei, a quien responsabiliza de su situación y de sacarla del tablero político argentino.

«El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso estoy presa. Pero algo deben aprender todos y todas: pueden encerrarme, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, sino ellos. No me dejan competir porque saben que pierden», expresó Fernández de Kirchner.

La expresidenta argentina aprovechó su alocución para comparar su Gobierno con la actual administración de Milei: «Vamos a volver para un Gobierno donde los pibes puedan comer cuatro comidas al día, y reciban en la escuela libros, los trabajadores puedan llegar a fin de mes y lograr con sus ahorros comprar una casa, un terreno, donde los jubilados tenían remedios. Dios mío ese país no fue una utopía. Lo vivimos durante doce años y medio y dejamos un país desendeudado y dejamos a todos desendeudados, a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho ahora», siguió desafiante CFK.

La exmandataria argentina también señaló que «el modelo que encarna Milei se cae no solo porque es injusto y inequitativo, sino porque es insostenible económicamente». «¿Cómo se sostiene un modelo económico donde las familias tienen que tarjetear la comida del día a día? Y mientras esto sucede, el ministro de Economía alquila dólares para simular que tiene reservas», detalló Cristina Kirchner prácticamente en cadena nacional, pues todos las cadenas de televisión y emisoras de radio argentinas siguieron minuto a minuto desde el mediodía la marcha del peronismo.

«Tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Los pueblos siempre vuelven», sentenció finalmente CFK.

El peronismo en pleno, desde diferentes frentes y llegados de distintos puntos del país, se hizo presente en la histórica plaza de Mayo de Buenos Aires para respaldar a la expresidenta Cristina Fernández, viuda del expresidente Néstor Kirchner, en su primer día de prisión domiciliaria.

Bajo el lema «Argentina con Cristina», una muchedumbre de unas 500.000 personas se movilizó por todo el centro histórico de la ciudad y obligó a las autoridades a cerrar calles y suspender el transporte público de la zona, mientras que la policía motorizada, la guardia de infantería y la policía federal reforzaron la seguridad y trataron en todo momento de dispersar a la multitud, que prácticamente tomó las calles del centro de la capital argentina con batucadas y tambores, marchas peronistas, canticos a favor de Cristina, banderolas y mucho olor a «choripán», un clásico de comida callejera argentina.

La Casa Rosada y el Congreso de la Nación amanecieron con vallas de seguridad, mientras que se multiplicó la cantidad de simpatizantes del kirchnerismo en los alrededores de la vivienda de la ex mandataria, que se ha convertido desde hace una semana en un centro de peregrinación y vigilias. Desde ahí, antes del mediodía la principal líder de la oposición, había lanzado un provocador mensaje a través de sus redes sociales dirigido al tribunal que le concedió el arresto domiciliario: «¿Puedo salir o no a mi balcón? Parece joda, pero no… Le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido», escribió Kirchner.

De hecho, se ha desatado un debate público que reflejan los diferentes medios de comunicación. El escrito fue presentado a través de sus abogados para que el tribunal aclare qué es lo que puede hacer o no dentro de su domicilio, en su condición de «detenida y proscripta». El texto del tribunal señala: «Abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes». Los opositores políticos de Kirchner opinaron que el apartamento de la expresidenta argentina se ha convertido en un santuario y lugar de peregrinación de la militancia peronista. Este miércoles se conoció que en los próximos días el Tribunal se pronunciará sobre este tema.