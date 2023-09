La policía de Níger niega a la embajadora española y al embajador de la UE acceder a la delegación francesa en Niamey

La embajadora española en Níger, Nuria Reigosa González, y el embajador de la Unión Europea para el país africano, Salvador Pinto da França, vivieron una tensa situación el pasado 5 de septiembre que representa las tensiones existentes entre los golpistas nigerinos y Europa. Ocurrió cuando intentaron acceder a la embajada francesa en Niamey, cuyo entrada les fue denegada in situ por parte de los militares nigerinos.

Según aseguran las fuentes sobre el terreno, ambos diplomáticos procuraron acceder a la embajada francesa, donde lleva recluido el embajador francés, Sylvain Itté, desde que expiró el 27 de agosto el plazo concedido por la nueva junta militar para que abandonara el país. El galo se resiste a marchar. Tanto el ministerio de Exteriores francés como el propio Emmanuel Macron han argumentado en las últimas semanas la necesidad de mantener a su delegación diplomática en Níger, primero argumentando que los golpistas no tienen potestad legal para expulsar a un embajador, y segundo insistiendo en su apoyo incondicional al expresidente Mohamed Bazoum. Sylvain Itté no puede entonces salir de la embajada francesa si no es para enfilar la ruta que lleva al Aeropuerto Internacional de Niamey y subirse en un avión que le lleve a París.

Se encargan de recordárselo miles de personas que se reúnen periódicamente en torno a la embajada francesa o la base militar francesa en Niamey, agitando enseñas nacionales, imágenes de Vladimir Putin y carteles donde se exige a los franceses abandonar el país. En una de estas manifestaciones, la semana pasada, un grupo de civiles incluso amagó con entrar a la embajada por la fuerza, aunque la tentativa terminó sin resultado y el ambiente consiguió relajarse.

Los golpistas han llegado a comunicar a la policía que sean ellos los encargados de “proceder a su expulsión [de Itte]”, en una carta firmada el 29 de agosto donde además se aseguraba que el embajador “ya no goza de los privilegios e inmunidades vinculadas a su estatus como miembro diplomático”. Sin embargo, los de Níger todavía no han encontrado la oportunidad para arrestar al embajador y deportarlo, sabedores de la catástrofe diplomática que supondría entrar en una embajada ajena haciendo uso de la fuerza. Un dispositivo policial se ha colocado por el momento en torno a la embajada, y todos los vehículos que entran y salen del recinto deben ser inspeccionados minuciosamente.

Aquí es donde se produjo el incidente. La embajadora española y su homólogo de la UE se disponían a entrar en la embajada francesa cuando les dieron el alto para proceder al registro de los vehículos donde viajaban. Ante la negativa de colaborar con la policía nigerina en este aspecto, los uniformados no tuvieron otra opción que negar su entrada y ordenarles que se fueran por donde habían venido.

El Ministerio de Exteriores español fue contactado para comentar sobre el incidente pero hasta el momento no se ha prestado a hacer declaraciones, mientras que la Unión Europea ha expresado su protesta ante lo sucedido mediante un comunicado. “La Unión Europea denuncia y lamenta los obstáculos sobre la libertad de movimiento de los que fue víctima el embajador europeo estacionado en Niamey, este martes 5 de septiembre en su trayecto a la embajada francesa”. El comunicado indicaba además que el embajador debería ser capaz de realizar su labor bajo el marco de la Convención de Viena de 1961. Aunque tampoco debe extrañar la actitud de los nigerinos: la UE ya calificó la expulsión de Itte como “una nueva provocación que no ayudará a encontrar una solución diplomática a la crisis actual”, entre que ha reiterado en los últimos días su apoyo al embajador francés. Este tipo de comentarios sólo consiguen distanciar (todavía más) las posturas entre Níger y la Unión Europea en el marco de una situación donde la colaboración para la lucha antiterrorista es una prioridad.