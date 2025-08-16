Mueren 18 personas en un accidente de autobús en Argelia

Un devastador accidente de autobús en Argelia ha dejado un saldo de 18 personas fallecidas este pasado viernes, generando una gran conmoción nacional. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, respondió decretando un día de luto oficial, con la bandera del país ondeando a media asta.

El incidente ocurrió cuando el vehículo se precipitó desde un puente en el centro de Argel, específicamente entre las zonas de El Mohamedia y El Hamma. Además de los fallecidos, nueve personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, según informes de protección civil.

La prensa argelina señala que los primeros informes sugieren que el autobús pudo haber perdido el control debido a la intensa circulación de la zona. La región ha sido testigo de un incremento preocupante de accidentes de tráfico, especialmente aquellos que involucran transporte público.

Tebboune ordenó una investigación del caso y prometió tomar medidas para que este tipo de sucesos dejen de ocurrir. Las autoridades han comenzado una investigación para examinar tanto el vehículo accidentado como las condiciones generales del transporte en la región. Un precedente similar ocurrió en 2022 en Tizi Ouzou, donde otro accidente cobró más de diez vidas.