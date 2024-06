El presidente de Israel traslada su apoyo a Netanyahu para que culmine con éxito la oferta de paz

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha declarado este domingo su completo respaldo al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que remate con éxito su propuesta de paz para Gaza que detalló el pasado viernes el presidente de EE UU, Joe Biden, en medio de las amenazas del sector ultraderechista de la coalición de gobierno israelí. Los dos máximos representantes ultras del Gobierno, los ministros Itamar ben Gvir y Bezalel Smotrich, amenazaron ayer con abandonar la coalición si Netanyahu acababa pactando con Hamás el final de la guerra en Gaza siguiendo los términos de la propuesta detallada con Biden, una que no contempla abiertamente la derrota del movimiento islamista y en su lugar apuesta por un alto el fuego sostenido. "No hay deber más grande que el de conseguir el retorno de los rehenes", ha declarado Herzog durante una comparecencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. "Nuestra obligación es la de garantizar su retorno dentro de un acuerdo que preserve nuestros intereses de seguridad", ha añadido en declaraciones recogidas por el 'Times of Israel'.

"Tiene mi completo apoyo para cualquier plan que consiga la liberación de los rehenes", ha añadido Herzog. Aunque Netanyahu ha matizado que la propuesta queda a expensas de la derrota política y militar de Hamás, sus aliados ultranacionalistas han percibido que el acuerdo no marca esta cuestión como prioritaria. Fuentes de la Casa Blanca indicaron el pasado sábado que Biden ha pedido a Netanyahu en privado que no ceda a esta clase de presiones y se centre en culminar el acuerdo. También este pasado sábado, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ofreció al primer ministro un apoyo político en el caso de que Ben Gvir y Smotrich decidan abandonar la coalición. "Le recuerdo al primer ministro que en nosotros encontrará una red de seguridad si eso sucede", hizo saber en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Los países árabes, principalmente los mediadores del conflicto, Egipto y Qatar, también han respaldado la última propuesta de paz pero todavía queda un espinoso camino por recorrer para que se pueda materializar.