El primer ministro de Albania bromea diciendo que su ministra IA va a dar a luz a "83 niños digitales"

En un movimiento que desafía las convenciones políticas tradicionales, Albania ha presentado una estrategia inédita para integrar la inteligencia artificial en el núcleo de su estructura gubernamental. El primer ministro Edi Rama anunció la “gestación” de 83 agentes digitales destinados a transformar la dinámica parlamentaria y redefinir la forma en que se toman decisiones políticas.

La iniciativa, que Rama describió en tono metafórico como un “embarazo digital” de la ministra virtual Diella, busca revolucionar el funcionamiento legislativo mediante asistentes algorítmicos asignados a cada diputado del partido socialista. Cada uno de estos sistemas estará capacitado para resumir sesiones, analizar discursos, procesar información y sugerir estrategias políticas en tiempo real.

Presentado durante el foro Berlin Global Dialogue, el proyecto pretende situar a Albania como pionera en la aplicación institucional de la inteligencia artificial. Según el gobierno, cada asistente digital (o “hijo de Diella”) estará diseñado para ayudar en tareas parlamentarias con un conocimiento especializado de la legislación europea y de los procedimientos de la Asamblea Nacional. La figura de Diella, introducida originalmente como un avatar de atención ciudadana dentro del portal e-Albania, se ha convertido en un símbolo de modernización tecnológica. En septiembre fue nombrada oficialmente “Ministra de Estado para la Inteligencia Artificial”, lo que la convierte en la primera representante no humana de un gabinete estatal.

Los defensores de la medida destacan que Diella ya ha gestionado más de un millón de interacciones públicas, demostrando eficiencia y capacidad de respuesta. Para el Ejecutivo, su expansión al ámbito legislativo representa una señal de modernización y un paso simbólico hacia la integración europea, reflejando la voluntad del país de posicionarse a la vanguardia tecnológica.

Sin embargo, el proyecto también plantea interrogantes jurídicos y éticos sin precedentes. Los marcos constitucionales tradicionales no contemplan la participación de entidades algorítmicas en los procesos de decisión política, lo que abre un debate sobre responsabilidad, transparencia y límites de la automatización dentro del Estado.

Los críticos advierten de los posibles riesgos: desde la reproducción acelerada de sesgos o prácticas corruptas hasta la pérdida de control humano en los procesos de deliberación. Para algunos analistas, la idea de asignar 83 inteligencias artificiales a los diputados albaneses convierte al país en un laboratorio global para explorar los límites de la automatización gubernamental. Aun así, el primer ministro Rama defendió la iniciativa con su característico tono irónico: “Diella no está sola. Pronto tendrá 83 hijos digitales preparados para ayudar al Parlamento a pensar más rápido”.