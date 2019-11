Primera decisión del “califa” de Daesh: enviar manuales de “lobo solitario” a los musulmanes

El hecho de que Hashimi haya echado mano de los “lobos”, a los que orgánicamente no controla, no significa que no disponga de “células durmientes” en los países occidentales, entre ellos Estados E, a los

Su activación dependería, en todo caso, de las comprobaciones de seguridad que Daesh realiza para conocer el material que se le incautó a Baghdadi en su escondite de Idlib y determinar si algunos de estos grupos pueden ser localizados por las Fuerzas de Seguridad.

Por lo que respecta a la personalidad de Hashimi, medios yihadistas ofrecen algunos datos, que él mismo ha hecho publicar: --Está decidido a “implementar la regla de laEE Sharia (interpretación más rigorista del Islam), para el renacimiento del Califato y las leyes de la religión que habían sido impedidas por la infieles árabes y los no árabes, y, al igual que Baghdadi, atraer a junto a él los muyahidines dispersos del este y oeste de la tierra, para que libre la yihad contra los incrédulos y los apóstatas de todos los caminos y credos falsos”.

--Está encargado, al implementar la Sunna (conjunto de normas del Islam) de los Nobles Compañeros al apresurarse a nombrarle Imam. Trata de organizar los asuntos de Majlis Shura (consejo consultivo) del

Estado Islámico (que Dios lo haga poderoso). Tomó la iniciativa de reunirse inmediatamente, después de acreditar el martirio del jeque Abu Bakr al-Baghdadi (que Dios lo acepte) y nombrarle nuevo Califa.

--Hay que prometer lealtad al muyahid que trabaja con conocimiento y jeque temeroso de Dios Sheikh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi (que Dios Todopoderoso lo proteja) como emir para los creyentes y Califa

para los musulmanes. Le pedimos a Dios que le otorgue el éxito, el camino correcto, la conquista y la guía; y que el Exaltado y Todopoderoso lo ayude a completar lo que sus hermanos predecesores

comenzaron antes que él y le proporcione un séquito justo del bien; y le otorgue la conquista de la tierra.

--Oh musulmanes en todos los lugares, apúrense a jurar lealtad y se reúnan a su alrededor, porque Dios es uno de los símbolos de la yihad, uno de sus ulamas (erudito musulmán) y uno de los emires de la guerra.

Tiene prioridad para apoyar la religión de Dios, luchando contra los enemigos del Exaltado. Los campos del tumulto y los lugares de los hombres dan testimonio de él, porque luchó contra el protector de la Cruz de América y le infligió infortunios. Por lo tanto, es consciente de su método de guerra y se da cuenta de su engaño intrigante. Así que no te regocijes, oh América, en el asesinato de Sheikh al-Baghdadi, y no olvides lo que has hecho.

Todo lo publicado no requiere de más comentarios pero es, sin duda, un motivo de preocupación.