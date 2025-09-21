Una profesora es detenida por mantener relaciones sexuales con un alumno durante la hora del almuerzo

La profesora, identificada como Ocean Valentine, estableció contacto con el alumno a través de Instagram, iniciando una comunicación de carácter sexual que derivó en múltiples encuentros íntimos. Según el informe de la Comisionada Especial de Investigación de las escuelas de Nueva York, se documentaron 34 llamadas telefónicas entre ambos, algunas realizadas en horas nocturnas, y mensajes que evidencian una relación sostenida fuera del entorno académico.

Los encuentros se produjeron durante la hora del almuerzo, en lugares como un apartamento familiar y una sala privada del salón de billar Sharks, coincidiendo incluso con el cumpleaños número 18 del estudiante. El informe califica el centro educativo como “un lugar de depravados”, reflejando la gravedad de los hechos y la falta de control institucional.

Como consecuencia directa, Valentine fue suspendida de su cargo, perdiendo su salario anual de 29.300 euros. La comisionada Anastasia Coleman recomendó una revisión urgente de los protocolos de comunicación entre docentes y alumnos, especialmente en lo relativo al uso de redes sociales y canales no oficiales.

El expediente también señala que este caso podría no ser aislado. Las autoridades investigan a otro miembro del personal por presuntos contactos inapropiados con una estudiante, lo que ha encendido las alarmas sobre la cultura institucional del centro.