Una familia australiana denuncia que el cuerpo de su hijo repatriado desde Bali llegó sin el corazón

La familia de Byron Haddow, un joven australiano de 23 años, ha denunciado que su hijo fue repatriado desde Bali sin el corazón. Los padres, Robert y Chantal Haddow, revelaron que el órgano fue retirado sin su conocimiento ni consentimiento tras el fallecimiento del joven en la isla indonesia. Byron fue hallado inconsciente en la piscina de una villa privada, y su muerte no se comunicó a la policía hasta el 30 de mayo, cuatro días después, cuando los agentes encontraron una escena ya alterada.

El caso ha generado serias dudas sobre el sistema de repatriación de cuerpos desde Indonesia. Una investigación del medio digital australiano news.com.au reconstruyó la secuencia de hechos: tras ser trasladado a distintos hospitales y funerarias privadas, se le practicaron dos autopsias en Bali. La segunda, de carácter forense y solicitada por la policía provincial, autorizó legalmente la extracción y retención del corazón.

Casi cuatro semanas después, el cuerpo llegó a Australia para el funeral. Sin embargo, dos días antes de la ceremonia, el forense de Queenslandcomunicó a la familia que el corazón de Byron había quedado en Bali. Según los padres, ni el hospital ni el consulado les ofrecieron explicaciones, y finalmente tuvieron que pagar 700 dólares para que el órgano fuese enviado después del entierro.

La forense indonesiaNola Margaret Gunawan defendió que la retención de órganos completos es una práctica habitual en autopsias forenses cuando se investiga una muerte sospechosa. En su informepreliminar apuntó como causa probable una combinación de alcohol y un antidepresivo, aunque reconoció la existencia de cortes y contusiones no justificadas. La familia, por su parte, rechaza la versión oficial y subraya que Byron era un buen nadador y que la piscina apenas le cubría el pecho, por lo que sospecha que hubo irregularidades en las circunstancias de su muerte.