Putin ignora los esfuerzos de paz con intensos bombardeos contra Ucrania: 546 drones y 31 misiles

Rusia parece haber ignorado por completo el esfuerzo de Donald Trump para llevar a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones con Volodimir Zelenski. El jueves por la mañana, 574 drones de largo alcance y 40 misiles de diversos tipos atacaron ciudades ucranianas, especialmente en la parte occidental del país. La mayoría, incluyendo 546 drones y 31 misiles, fueron interceptados, aunque se registraron daños en al menos once localidades.

En Leópolis, situada a unos 70 kilómetros de Polonia, una persona murió y tres resultaron heridas en un ataque contra un distrito densamente poblado que albergaba múltiples oficinas de empresas, así como edificios residenciales y comerciales. Las paredes de algunos de ellos, junto con varios coches estacionados cerca, fueron perforadas por decenas de fragmentos. La Fiscalía local confirmó que los misiles rusos estaban equipados con municiones de racimo, que contienen numerosas bombas más pequeñas diseñadas para maximizar el daño.

Un jardín de infancia local sufrió la rotura de decenas de ventanas por la onda expansiva. «Afortunadamente, las explosiones ocurrieron una hora antes de que llegaran el personal y los niños, por lo que nadie resultó herido aquí», dijo la directora, Halina Kolodii, mientras un grupo de padres recogía los cristales que cubrían los patios de recreo. Encontraron una docena de fragmentos metálicos, aún con olor a fuego, dentro y cerca del edificio. «No dormimos por la noche, ya que el ataque duró varias horas, pero estamos haciendo todo lo posible para que nuestros niños puedan volver ya mañana. Esperamos que no haya más ataques», afirmó la directora, junto a un cartel que indicaba la ubicación de un refugio antiaéreo.

Al menos 19 personas resultaron heridas en un ataque contra una gran fábrica de propiedad estadounidense en la ciudad de Mukachevo, en la región más occidental de Transcarpatia, cerca de Hungría. La empresa, que producía equipos de cocina y era el mayor empleador de la región, quedó completamente destruida tras un incendio que arrasó las instalaciones. «Los rusos han llevado a cabo este ataque como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiera un esfuerzo mundial para detener esta guerra», reaccionó Zelenski, pidiendo más presión, sanciones fuertes y aranceles elevados contra el país invasor. «Todavía no hay señales desde Moscú de que estén realmente dispuestos a participar en negociaciones significativas y poner fin a esta guerra», subrayó.

En declaraciones a periodistas ucranianos, Zelenski expresó que está dispuesto a reunirse con Putin, en un país europeo neutral, como Austria o Suiza, y también mencionó a Turquía como posible sede. «Ahora debe haber un paso por parte de Rusia. Si los rusos no están listos, nos gustaría ver una reacción contundente de Estados Unidos ante esto», dijo el presidente de Ucrania, señalando que Rusia teme las sanciones y aranceles «mortales» sobre sus exportaciones de petróleo.

Sin embargo, Zelenski rechazó reunirse con Putin en Moscú o en Budapest, un socio clave de Rusia en Europa. El presidente ucraniano indicó que pidió a Trump que influya en el primer ministro húngaro, Viktor Orban, para que deje de bloquear la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Formar parte de la UE se considera una parte indirecta de posibles garantías de seguridad que, según Zelenski, podrían definirse en una semana o diez días, gracias a la participación activa de EE UU, junto con socios europeos y otros.

Por ahora, los combates intensos continúan en el frente, donde la ventaja de Ucrania en el uso de drones se ha reducido. Según Zelenski, mientras que Ucrania solía tener 1,4 drones por cada dron ruso, ahora la proporción es de 1,1 a 1, por la escasez de fondos. A pesar de esto, tropas ucranianas están progresando en la región nororiental de Sumi, confirmó Zelenski, expresando su confianza en que será liberada en meses y que Rusia no logrará controlar esos territorios, ni los de Járkov.

Zelenski también desestimó las afirmaciones de Rusia de que ocupará Donetsk para finales de año, asegurando que, al ritmo actual de sus avances, al ejército invasor le tomaría unos cuatro años. «Esta es nuestra tierra. En 1943, mi abuelo luchó contra los nazis por Sloviansk, Kramatorsk, Mariupol. Y había muchas familias como la nuestra. Mucha gente murió y resultó herida», dijo, subrayando lo difícil que sería para los ucranianos renunciar a su tierra y reiterando que Kiev nunca reconocería la legitimidad de la ocupación rusa. «Las cosas no están tan mal [para Ucrania] en el campo de batalla como Rusia retrata. Rusia tiene mucha más gente y armas. Pero su economía está empezando a desmoronarse», añadió.