Al Qaeda: "No hay negociación posible con los judíos, sólo cabe maldecirlos y destruirlos"

Las protestas contra Israel por su respuesta al ataque que sufrió por parte de Hamas el 7 de octubre del año pasado, extremo que parece olvidarse en dichas movilizaciones pese a asesinar a 1400 personas y secuestrar a otras 200, han provocado que las bandas yihadistas aprovechen la ocasión para difundir sus consignas antisemitas.

Al Qaeda Central (AQC), a través de Al Sahab Media Fundation, ha difundido un largo escrito en árabe, de casi 6.000 palabras, en el que, además de pronosticar una nueva guerra mundial por los conflictos de Ucrania y Palestina, define, de forma clara, cuál es su estrategia contra Israel, cuya destrucción pretende, al igual que Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos similares.

“La humanidad de hoy es más peligrosa que los tártaros, el nazismo y el hinduismo por el lanzamiento más peligroso a lo largo de la historia: El sionismo, que ha corrompido el instinto que Dios, ha convertido a muchas personas monstruos humanos y esclavos del dinero”, aseguran los autores de masacres tan terribles como las del 11-S en Estados Unidos y el 11-M, en Madrid.

Y subrayan: “El sionismo favorece los prostíbulos para gastar y financiar sus bancos, apoya la homosexualidad y el feminismo y las malas ideas en su guerra contra Dios y la religión”. Señalan que, gracias a su maquinaria propagandística, “a pesar de todo lo que pasó en Gaza, siguen pensando que son buenos; los sionistas sienten plena satisfacción con lo que está sucediendo en Gaza, porque concuerda con los textos bíblicos redactados por las manos de sus rabinos, tan arrogantes y astutos”.

Atacan también “a las familias gobernantes de los árabes del Golfo, con su poder y riqueza, que se aislaron de su pueblo y de su nación islámica y árabe. Se encuentran en la trinchera del sionismo”, con una cita especial a Bin Zayed.

“Los judíos en sus libros más sagrados no ven la existencia de los demás y no ven los límites de sus ambiciones (...) ¿Podemos diferenciar entre un judío y un sionista?, En general, hay excepciones para algunas comunidades judías que no emigraron a Palestina y no se convirtieron en sionistas. ¿Hay algún indicio de su amor por los musulmanes o por otros? No”.

Al Qaeda deja clara su postura: “No tiene sentido dialogar con los judíos. Es una pérdida de tiempo, no hay pacto para ellos ni carta, la negociación da paso a más exterminio (...) Son los hijos de Israel y sólo cabe maldecirlos”.

“La entidad sionista en la Palestina ocupada representa una cabeza de puente para Estados Unidos y Occidente en el marco de la alianza entre el sionismo y los cruzados en su lucha histórica contra el Islam y los musulmanes, para lograr sus objetivos”, sentencian.