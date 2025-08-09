A bordo del océano: una profesora retirada realiza su sueño comprando una casa permanente en un crucero mundial

Sharon Lane, una profesora de lenguas extranjeras retirada de 77 años oriunda del Condado de Orange, ha hecho realidad el sueño de vivir a bordo de un crucero. Tras decidir en apenas diez minutos dejar atrás su residencia en Laguna Woods, optó por comprar una “villa interior” en el Villa Vie Odyssey, un barco residencial en travesía alrededor del mundo, con un contrato de 15 años.

Según el medio local NBC Los Angeles, la embarcación se define como una de las pocas opciones residenciales flotantes realmente asequibles. Lane pagó una tarifa única de 129,999 dólares, más una cuota mensual aproximada de 3,000 dólares, que cubre comida, bebidas, limpieza, lavandería, Wi-Fi, actividades diarias y acceso a todas las instalaciones del barco.

La vida a bordo ofrece una comunidad activa y cosmopolita: entretenimiento, gimnasios, spa, biblioteca y espacios comunes compartidos. El viaje recorre 425 destinos en 147 países, siguiendo un ciclo global de 3,5 años. Lane considera que dejar las tareas domésticas atrás fue una decisión liberadora: “Si tachas todo lo que no te gusta, solo queda la vida que tenemos ahora”.

Expertos en finanzas señalan que esta modalidad puede ser incluso más económica que una vida en tierra, especialmente al evitar costos crecientes de vivienda, mantenimiento y cuidados médicos. Programas como Endless Horizons, también ofrecidos por Villa Vie Residences, amplían esta propuesta con opciones de pago único que permiten residir de por vida en el mar