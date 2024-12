¿Qué hace Bachar Al Asad, el dictador sirio, en Moscú? Los rusos responden

Este domingo se consolidó el fin del poder de la familia Al Asad, que llevaba más de 50 años gobernando Siria con mano de hierro. Háfez Al Asad y Bachar Al Asad, padre e hijo, impusieron un régimen autoritario en el país árabe, que aplacó todo atisbo de protesta y que finalmente ha saltado por los aires, cerca de una década después de que comenzara la Guerra Civil.

Detrás de la caída de la dinastía se encuentra una coalición rebelde, que hace algo más de 11 días comenzó una ofensiva por sorpresa, culminando este fin de semana con la llegada a Damasco, capital del país. Una ofensiva que ha estado liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), y que partió de la región de Idlib el pasado 27 de noviembre, coincidiendo con la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hizbulá.

HTS y sus aliados aseguraron que la movilización surgió como respuesta a la intensificación de los ataques contra civiles perpetrados supuestamente por milicias proiranies, y el gobierno de Al Asad, y les llevó a la captura de ciudades clave como Alepo o Hama, sin encontrar apenas resistencia por parte del ejército gubernamental. Los rebeldes aprovecharon la debilidad del régimen de Al Asad, ante la falta de apoyo de Rusia e Irán, que permanecían ocupados en sus respectivos conflictos.

La huida de Al Asad

El paradero de Bachar Al Asad fue una incógnita durante las primeras horas del domingo. Tras la entrada de los rebeldes en Damasco, trascendió el despegue de un vuelo de 'Syrian Air' desde el aeropuerto de la capital, en el que desde un primer momento se especuló que se encontraba el dictador junto a su familia.

Lo que no estaba tan claro, era cuál era su destino final, lo que dio pie a múltiples hipótesis. Entre ellas se llegó a barajar que hubiera sufrido un accidente aéreo, después de que se les perdiera el rastro. No obstante, los rumores fueron finalmente acallados por Moscú.

El Ministerio de Exteriores ruso confirmó que el ya expresidente sirio "decidió dejar el cargo presidencial y abandonó el país, dando instrucciones para llevar a cabo la trasferencia de poder de manera pacífica" y tan solo unas horas después, varias agencias desvelaron que Vladímir Putin había tomado personalmente la decisión de conceder asilo a su antiguo aliado y su familia, atendiendo a "consideraciones humanitarias".

¿Qué hace Al Asad en Moscú?

Desde el Kremlin han negado que hayan mediado con los rebeldes para garantizar la salida de Bachar Al Asad, no obstante, sí que han confirmado que se encuentran en contacto con estos para garantizar "la seguridad de las bases militares y las instituciones diplomáticas rusas en el territorio de Siria". La relación de Putin con los Asad se remonta varias décadas atrás, aunque no está claro si es personal o meramente estratégica. Lo cierto es que desde Rusia no han querido facilitar más datos sobre el paradero específico del dictador, ni cuáles serán sus planes de futuro.